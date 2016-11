02/11/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Seleção feminina de futebol será comandada por mulher pela 1ª vez



EMILY será apresentada na sede da CBF amanhã (3)





Vadão não é mais o técnico da seleção brasileira feminina, após dois anos. A decisão foi feita diretamente pelo presidente CBF, que tem a ideia de seguir a tendência da Fifa e colocar um nome feminino no comando, assim como a Federação Internacional de Futebol tem feito. Por isso, Emily, que estava à frente do São José-SP, vice-campeão da Copa do Brasil 2016, assume e assegura o título de primeira mulher a comandar a seleção principal feminina do país. Emily, que já comandou a seleção brasileira sub-17, será apresentada amanhã (3), na sede da CBF. Outros integrantes da comissão técnica também saem junto com o Vadão, que mostrou tranquilidade com a decisão. "Foi tranquila. A gente ja sabia. Sempre disse nas minhas entrevistas. Meu compromisso era até a Olimpíada. O presidente pediu para permanecer mais um pouco. Chegou agora e ele entendeu de fazer a troca, no caso a Emily, para que ela já trabalhasse no Torneio (Internacional de Manaus, em dezembro). Não foi feito nada escondido. Conversei a tarde inteira com o presidente (segunda). Tudo foi feito às claras", contou. Vadão foi comunicado através de um telefonema logo depois da técnica se reunir na entidade com Marco Polo del Nero. A situação já era estudada desde o final da Olimpíada, e Vadão estava "sob análise" do comandante máximo da entidade. Nesta terça, Del Nero definiu tão logo acertou os detalhes com a nova comandante. "Termina da mesma maneira que entrei. Não tenho que me queixar de nada. Algumas meninas já me ligaram. Só tenho que agradecer ao presidente. Ele me deu tudo que pedi e precisei para melhorar a seleção. A gente melhorou a seleção. Antes tínhamos duas no exterior agora temos 20", afirmou Vadão. A escolha de Emilly coloca a seleção feminina em um novo momento de transição até mesmo em seu comando abaixo da presidência da CBF em relação ao comando do departamento da modalidade. Marco Aurélio Cunha, por exemplo, que assumiu como diretor executivo de futebol do São Paulo em setembro, ainda estuda se retorna ao posto mesmo tendo sido no início um afastamento temporário. O primeiro desafio oficial de Emily será comandar a seleção brasileira no Torneio Internacional de Manaus. O Brasil estreia dia 7 de dezembro diante da Costa Rica. Depois terá pela frente Rússia, dia 11 de dezembro, e Itália, dia 14. (GE)