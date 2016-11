O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou ontem que 191.494 dos 8,7 milhões de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não poderão fazer a avaliação no próximo fim de semana, em razão de 304 ocupações em colégios listados como locais de provas.

As provas adiadas serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro, segundo o Inep.

No Piauí, 1.912 alunos de duas instituições de ensino deixarão de fazer as provas no próximo final de semana. As instituições que tiveram o certame adiado no Estado foram: Universidade Federal do Piauí (UFPI)- Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), Bloco 01, localizado em Bom Jesus, com 1472 inscritos, e Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFPI)- Campus zona Sul, localizado em Teresina, com 440 inscritos.

O Piauí possui hoje 490 locais de provas com 187.813 mil inscritos. O número de alunos afetados corresponde a 1,02% do total.

Desde a segunda-feira (24), os alunos do IFPI Campus Zona Sul (IFPI), em Teresina, ocupam o prédio da instituição em protesto contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio. Por dia, pelo menos 100 estudantes, professores e servidores participam do movimento.

Há 15 dias um grupo de alunos ocupa o Salão Nobre da reitoria da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina, também em protesto contra a PEC 241. O grupo, apoiado ainda por movimentos sociais, diz que a UFPI não oferece um ambiente democrático e que a comunidade acadêmica é constantemente agredida pela segurança.

Ontem o reitor da Ufpi, José Arimatéia Dantas, não vai interferir na aplicação das provas. Somente no campus da instituição na Capital estão sendo ofertadas 3.500 mil vagas.

As 304 ocupações correspondem a 1,9% dos 16.476 locais de provas previstos, e estão distribuídas em 126 municípios de 19 estados e no Distrito Federal. A lista inclui 177 escolas de educação básica e 127 instituições de ensino superior.

O Ministério da Educação (MEC) havia dado até essa segunda-feira (31) para desocupações de escolas, as que não foram desocupadas foram desabilitadas como locais de prova.

ESTADOS AFETADOS- Os dois estados com mais ocupações são: Paraná, com 74 locais ocupados e 41.168 alunos afetados, e Minas Gerais, com 59 locais e 42.671 alunos prejudicados. Não há ocupações em locais de provas de Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Rondônia, Roraima, São Paulo.

As ocupações em diversos estados são motivadas pela rejeição à medida provisória que trata da reforma do ensino médio e também contra a PEC do teto de gastos públicos.

PROVA E NOTA- O Inep afirmou que a nova prova do Enem já foi elaborada e não vai afetar o equilíbrio entre os participantes, pois descarta a possibilidade de uma prova ser mais "difícil" que a outra. "A prova é equivalente", afirma Maria Inês

A base dessa argumentação é a chamada de Teoria de Resposta ao Item, ou TRI, que é a metodologia usada na correção.

A divulgação das notas do Enem 2016 estava prevista e foi mantida para 19 de janeiro. Segundo o Inep, não houve alteração nessa data e, por isso, não vai haver interferência no cronograma das instituições que usam o Enem como processo seletivo.