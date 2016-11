02/11/2016 09:00:00 - Polícia



Bando explode caixa eletrônico na Ufpi e rouba carro na fuga

Divulgação CRIMINOSOS explodiram terminal de autoatendimento da Caixa na UFPI





Um dos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal localizado na Universidade Federal do Piauí (Ufpi) foi explodido por criminosos durante a madrugada de ontem (01). De acordo com informações da polícia, cerca de cinco homens participaram do roubo. O caixa eletrônico estourado estava na bliblioteca central da instituição. Um dos carros utilizados pelo bando foi abandonado na principal rotatória da Ufpi com um dos pneus dianteiros furado, provavelmente, após a troca de tiros com o vigilante da universidade. Informações extraoficiais dão conta que o veículo havia sido roubado na madrugada de ontem no bairro Renascença, Zona Sudeste de Teresina. Para empreender fuga, o bando teria tomado outro carro de assalto. O local foi isolado e policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) realizaram uma perícia para coletar possíveis evidências que possam auxiliar na investigação do crime. Não há informações sobre a quantia roubada. O caso será investigado pela Polícia Federal. Em pouco mais de um mês, este foi o sexto estouro de caixa eletrônico na Capital. OUTROS CASOS - Na madrugada do dia 18 de outubro, por volta das 4h, bandidos arrombaram o portão de uma faculdade particular na zona Leste de Teresina e explodiram o terminal de autoatendimento. Por volta das 4h, do dia 14 de outubro, um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal que ficava dentro de uma farmácia no bairro Água Mineral, na zona Norte de Teresina, foi explodido por criminosos que utilizaram explosivos para abrir o portão da farmácia e também o compartimento onde o dinheiro estava armazenado. As outras ações contra caixa eletrônicos na Capital ocorreram em um centro médico (22 de setembro), em um posto de combustíveis na Frei Serafim (29 de setembro), em um supermercado (3 de outubro). Recentemente, além de ações em Teresina houve registros de roubo em Cabeceiras e Monsenhor Gil. PRISÕES - Devido aos contínuos casos de roubos a caixas eletrônicos o Greco deflagrou a operação Latronum, que prendeu pelo menos 7 pessoas suspeitas de atuarem em uma organização criminosa especializada em roubos e estouro de caixas eletrônicos em Teresina.. As prisões aconteceram no dia 20 e 26 de outubro. Além da Greco, a operação contou com apoio da Polinter, PM e vários distritos policiais da Capital. Cerca de 50 (cinquenta) policiais civis e militares, tiveram participação na ação policial. O nome da operação, Latronum, significa ladrões em latim. Na época, a Greco informou que existe a previsão de novas prisões ainda referentes a operação.