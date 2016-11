Ontem o dia foi de tristeza e saudade para muitos teresinenses que perderam seus entes queridos. Mas para a assistente social Laureci Martins, que estava acompanhada de sua família no cemitério São Judas Tadeu, zona Leste, a oportunidade era de louvar, entoando canções aos parentes mortos a fim de que possam ser recebidos por Deus. Assim como Laureci, milhares de pessoas compareceram aos cemitérios da cidade para prestar homenagem aos mortos.

Laureci Martins tem muitos parentes enterrados no São Judas Tadeu, pais, avós, primos. Para ela, o momento é importante, pois é a oportunidade de interceder pelos mortos, louvar com cânticos a Deus para que ele receba todos os que não estão mais na terra. "Nós fazemos isso todo ano e sempre trazemos um violão com as músicas para poder cantar aqui", diz.

A comerciante Bernadete Araújo também tem o costume de ir aos cemitérios no Finados para visitar o túmulo dos pais, avós e amigos. "São pessoas importantes para a gente, então quando a saudade aperta é sempre bom vir aqui e não só no Finados, mas em outras datas também", afirma.

Francisca Gomes, prestadora de serviços gerais, chegou bem cedo ao cemitério para fazer sua visita tradicional acompanhada de uma amiga. Para ela, que tem mãe, filhos e cunhados no local, é importante visitar os mortos para que estes não fiquem esquecidos, permaneçam sempre na lembrança dos que estão vivos.

No começo da manhã os cemitérios São José (zona Norte) e São Judas Tadeu, que estão entre os maiores da cidade, ficaram lotados. Muitas pessoas também chegaram cedo para acompanhar a programação das missas que estavam sendo ministradas na capela de cada local.

TRÂNSITO - O trânsito no São Judas Tadeu ficou confuso e bem congestionado na porta do cemitério. No local, não havia agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para orientar o trânsito e o fluxo de pessoas. O cemitério fica localizado na BR 343, uma via bastante movimentada, pois liga a capital ao litoral do Estado. No São José também não foram vistos agentes de trânsito dando orientações quanto ao fluxo de veículos.

COMÉRCIO - Aproveitando o fluxo intenso de pessoas, empresas funerárias, guardadores de carro, vendedores de água, jarros e flores também são encontrados nestes locais. A intenção é lucrar com a data, aproveitando o estado emocional de cada pessoa. A vendedora Ana Lúcia, chegou ao cemitério São Judas Tadeu às 4h da manhã e ficou até o final do dia. No começo da manhã, ela que tinha levado cerca de 200 arranjos, já tinha vendido 100. "As vendas caíram em relação ao ano passado, mas ainda estamos vendendo bem", comenta.