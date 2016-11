03/11/2016 09:00:00 - Municípios



Estado entrega reforma do Mercado de Esperantina até o fim do ano



O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), está reformando o mercado público do município de Esperantina, no Norte do Piauí. A secretária da Infraestrutura, Janaínna Marques, visitou a obra nessa terça-feira (1º). De acordo com a gestora, a expectativa é que, até o final deste ano, o novo mercado seja inaugurado. A obra teve início no ano de 2013, estava parada há 7 meses e foi retomada pela Seinfra no ano passado. A nova estrutura conta com ampla praça de alimentação, restaurantes, espaço para artesanato, 78 boxes, banheiros feminino e masculino, escada, elevador para acessibilidade e um reservatório de água com capacidade de 40 mil litros. "Essa obra é uma reivindicação antiga da população de Esperantina. Por isso, estamos trabalhando para dar celeridade a conclusão dessa nova estrutura. É uma preocupação minha, assim como do governador Wellington Dias, que esta obra seja inaugurada em breve. A nossa expectativa é que, até o final desse ano, a obra seja concluída, confirmando, assim, o nosso compromisso de trabalho com o povo dessa região", afirmou Janaínna Marques. A obra teve o valor licitado em R$ 2.601.554. Para a realização do serviço, foi contratada a mão de obra local. Cerca de cem comerciantes serão beneficiados o novo Mercado Público de Esperantina.