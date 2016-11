A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Semplan) enviou nota a respeito do texto que abre a coluna da edição de ontem. Com o título "Com senso de Justiça", o texto defende a necessidade de mais diálogo da Prefeitura com as famílias que estão sendo retiradas da região de intervenção do programa Lagoas do Norte, na zona Norte da capital.

Diz a nota da Semplan: "Gostaria de acrescentar algumas informações, que dizem muito sobre o 'senso de justiça' com o qual a Prefeitura tem a tradição de se conduzir, em beneficio das comunidades que mais precisam. O principal exemplo desta atitude é que a PMT aceitou participar, desde 2015, de uma comissão de mediação, para o caso da Boa Esperança, liderada pela Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Teresina, com representação do Ministério Público Estadual, Federal e da Câmara de Vereadores.

Nesta comissão, cuja reunião inicial teve a participação do Prefeito de Teresina, logo após a assinatura do segundo empréstimo, no dia 10/06/2016, a Prefeitura se dis-pôs a receber as propostas detalhadas dos moradores da região. No dia 15/09/2016, a Prefeitura recebeu um documento de uma lauda do Ministério Público Estadual, também assinado por uma das moradoras. A resposta foi encaminhada pela PMT no dia 27/10/2016.

As manifestações, várias delas de conteúdo agressivo, intimidatório e com intuito estritamente político de denegrir a imagem da administração, não podem desconsiderar que a Prefeitura já atendeu, de 2014 até aqui, a 13 solicitações da comunidade, Ministério Público, Câmara de Vereadores, coletivo de estudantes de arquitetura para expor suas razões e está, neste momento, licitando estudos técnicos de engenharia e segurança de barragens demandados pelo MPE e estudos antropológicos demandados pelo Iphan. Além disso, não realizou qualquer ação de reassentamento involuntário na região nesta segunda fase.

Assim, creio ser possível insistir que a Prefeitura, como é de sua tradição, não se furta ao diálogo, mas igualmente não pode abdicar do interesse público, da garantia ao direito difuso à preservação do meio ambiente, de corrigir problemas históricos de drenagem, ocupação inadequada de margens das lagoas da região, bem como proporcionar à zona Norte uma estrutura de lazer e qualidade de vida e de oportunidades de geração de empregos e renda que é única na história da cidade".