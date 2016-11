03/11/2016 09:00:00 - Geral



Mega revisão do Enem reúne 2 mil estudantes no feriado



A revisão aconteceu o auditório do Atlantic City, na zona Leste de Teresina, e reuniu mais de 2 mil estudantes





O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 está próximo e com isso, muitos estão aproveitando os últimos dias para se preparar melhor para a prova. Ontem, alguns alunos passaram o feriado de Finados revisando os conteúdos da prova em uma mega revisão que aconteceu no Atlantic City, zona Leste da cidade. Cerca de 2 mil estudantes compareceram ao evento. A revisão intitulada de solidária iniciou às 8h da manhã e foi até às 14h, reunindo mais de 20 professores de escolas particulares. No local, os alunos viram novamente assuntos de português, matemática e as disciplinas específicas das áreas de saúde, humanas e exatas. A mega revisão foi também descontraída, levando em alguns momentos os alunos aos risos. A estudante Taís da Silva fará o Enem este ano pela segunda vez. Ela busca um curso na área de saúde e por isso, sempre aproveita as revisões para relembrar os conteúdos. "Esses aulões ajudam bastante a gente. Como não consegui de primeira, estou me esforçando mais para conseguir uma aprovação", afirma. A entrada na revisão solidária foi 2kg de alimentos não perecíveis que serão distribuídos depois a entidades carentes de Teresina. Como o evento conseguiu reunir 2 mil alunos, também arrecadou 4 toneladas de alimentos. Para o professor Luciano Mourão, o evento tem como objetivo atingir dois focos: ajudar alunos das escolas públicas que também irão fazer Enem e contribuir com as entidades carentes. "Queremos dar aos estudantes de escolas públicas uma boa preparação, oferecendo a eles os melhores professores da cidade e ao mesmo tempo ajudar as entidades que precisam de nosso apoio". ADIAMENTO - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou na terça-feira (1º) que 1.912 dos 198 mil inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Piauí não poderão fazer a avaliação nos dias 5 e 6 de novembro, em razão das duas ocupações em colégios listados como locais de provas. As provas adiadas serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro, segundo o Inep. No Piauí, dois locais de prova foram afetados pelo adiamento: o campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade de Federal do Piauí (UFPI), na cidade de Bom Jesus, e o campus Sul do Instituto Federal de Educação (IFPI), em Teresina. Para quem vai fazer a prova neste final de semana, é bom estar atento ao seu local de prova e os horários. Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e se fecham às 13h. O início das provas é às 13h30. Como nos anos anteriores, o primeiro dia de prova dura 4 horas e 30 minutos e o segundo, 5 horas e 30 minutos.