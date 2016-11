03/11/2016 09:00:00 - Geral



Temer diz ser a favor de fazer novo programa de repatriação









O presidente da República, Michel Temer, disse na última terça-feira (1º) ser a favor de fazer, em 2017, um novo programa de repatriação de recursos de brasileiros no exterior não declarados à Receita Federal. "Sou a favor", disse Temer ao ser questionado por jornalistas ao final de um jantar no Itamaraty em homenagem ao primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Indagado se ele se referia a 2017, respondeu apenas com um sinal de positivo. Mais cedo, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), disse em que apresentará um projeto de lei para que a repatriação seja retomada em 2017. Renan disse que comunicou sua decisão a Temer. O prazo para os contribuintes legalizarem ativos terminou à meia-noite de segunda-feira (31). Segundo balanço divulgado pela Receita, o governo arrecadou R$ 50,9 bilhões com a repatriação, referentes à regularização de R$ 169,9 bilhões. Pelas regras, ao aderir ao programa, o contribuinte paga uma alíquota de 15% de Imposto de Renda, mais 15% de multa. PROJETO - "Quero comunicar à Casa que propus ao presidente Michel Temer reabrir o prazo da repatriação para o próximo ano, para que, da mesma forma que nós vamos em 2016 uma receita adicional de mais de R$ 60 bilhões com a repatriação, nós possamos já nos primeiros dias de janeiro reabrir o prazo para que tenhamos, pelo menos, uma receita igual no ano de 2017", afirmou Renan Calheiros, acrescentando que irá protocolar o projeto na próxima terça (8). Mais cedo, nesta terça, ao apresentar o balanço, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, avaliou que o programa de repatriação foi "bem-sucedido" e, questionado sobre a possibilidade de reabertura, no futuro, do prazo do programa, disse entender que não há necessidade. "O contribuinte teve 210 dias para analisar, conversar com seus advogados tributaristas, criminalistas, e fazer a avaliação. O programa oferecido, pelo êxito que teve, entendemos que cumpriu seu papel. O contribuinte que não optou, fez uma avaliação própria. No caso, a fiscalização da Receita vai agir como qualquer outra situação que ela age", afirmou Rachid na ocasião.