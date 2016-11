03/11/2016 09:00:00 - Cultura



Teatro de Parnaíba traz espetáculo à Teresina



Cenas do espetáculo teatral Casa Lenon para Jovens Especiais





O Teatro de Parnaíba-PI faz temporada em Teresina com o espetáculo Casa Lenon para Jovens Especiais, hoje e amanhã, 3 e 4 de novembro. Trata-se do grupo SKETCH, sob a batuta do jovem ator/diretor/autor Rodrigo Serra Albuquerque. As apresentações acontecerão às 19h, no Teatro do Boi. Para a galera jovem que gosta de uma pitada de suspense com lampejos de terror, prepare-se. A história se passa em um manicômio onde jovens diagnosticados com "distúrbios comportamentais" são (mal) tratados por um casal tirano: Dr Norman e Srta Arabela Lenon. Mas quais os crimes desses jovens? Qual a sua loucura? Por que mantê-los em cárcere privado? Que doença tão cruel sucumbe estes jovens? Sua sexualidade? Seu modo de agir, de pensar, de viver, de amar? Há crime viver aquilo que se sente? Casa Lenon para Jovens Especiais é antes de tudo um tapa na cara de uma sociedade hipócrita, autoritária, de valores morais ultrapassados e esdrúxulos, que ainda não se deu conta de que a vida, a liberdade de amar quem se queira independente de pertencer ao mesmo sexo ou não, à mesma religião ou não, ao mesmo estilo de vida ou não. O existir vai além das muralhas da conveniência, de uma suposta decência arcaica e retrógrada.. Nasce do interior de nós mesmos, de desejos sinceros e puros que brotam imperiosos de nossas necessidades mais profundas, do respeito ao que sentimos ao que amamos. O texto de Rodrigo Serra aborda antes de tudo a intolerância e a intransigência que grita nas "melhores famílias", personificadas dramaturgicamente nas pessoas de Dr Norman e Arabela Lenon, mas que facilmente identificamos em nossa casa, na casa do nosso vizinho, na família do nosso colega de trabalho, nos nossos amigos. Essa triste realidade vem ceifando a vida de muitos jovens que diante da repressão de sua condição de ser e estar, mergulhando no poço sem fundo do isolamento, da solidão, da depressão e muitos dão cabo da própria vida como forma de fugir dessa condição de "escória" do mundo. Assistir Casa Lenon permitirá um olhar mais atento ao que nos cerca, aos que nos cercam e quem sabe nos fará perceber que (in)volunta-riamente através da reprodução de um discurso reacionário estamos calando e matando nossos jovens. Muitos conseguem digerir e se insubordinar contra este estado de sítio social. Mas outros tantos, com menor estabilidade afetiva e sócio emocional, vão se afundando nesse vazio que se tornam suas vidas, sem ter a quem recorrer.