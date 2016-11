03/11/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Palmeiras vê sequência em casa decisiva na reta final do Brasileiro



Divulgação CLEITON Xavier comemora com Dudu e Tchê Tchê após marcar gol para o Palmeiras contra o Corinthians





A cinco rodadas do fim do Brasileirão, o Palmeiras começa a fazer as contas para confirmar o título nacional. Líder em 24 das 33 rodadas da competição, o time do técnico Cuca traçou objetivo para evitar qualquer surpresa na reta final: não perder pontos como mandante. No domingo, o Verdão recebe o Internacional na arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até o fim do torneio, serão mais duas partidas como mandante (Bota-fogo e Chapecoense) e duas partidas como visitante (Atlético-MG e Vitória). "O principal é conseguir somar os três pontos nos três jogos que vamos ter em casa. Isso é fundamental. Já mostramos a importância que isso traz para nós no campeonato. Quando jogar em casa tem de ser para ganhar", disse Tchê Tchê. Com 67 pontos, o Palmeiras lidera o Brasileirão com cinco pontos de vantagem para o Flamengo, que é seguido por Santos e Atlético-MG. Se o Verdão conseguir 100% de aproveitamento como mandante, o time de Cuca chegaria para a última rodada para enfrentar o Vitória, na Bahia, com 76 pontos, desconsi-derando o duelo contra o Galo. Dos rivais diretos, Flamengo pode chegar até 77 pontos em caso de cinco triunfos consecutivos em todas as rodadas restantes, enquanto Santos pode somar 76 pontos e Atlético-MG tem um desempenho máximo de 75 pontos. O que ainda favorece aos palmeirenses é que flamenguistas e santistas terão um confronto direto, na penúltima rodada. Destaque do Palmeiras e titular absoluto do time de Cuca, Tchê Tchê não espera nada de diferente do que vem sendo apresentado pelo Verdão ao longo do campeonato. O principal foco na Academia de Futebol neste momento é blindar o elenco. "Difícil tirar um coelho da cartola. Temos de manter o trabalho que estamos fazendo e procurar não deixar que coisas externas nos atrapalhem. Quando se perde um clássico vem muita desconfiança e algumas críticas. Temos de tomar cuidado com o que vamos pensar. Não podemos nos abalar", afirmou o atleta. (GE)