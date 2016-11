03/11/2016 09:00:00 - Política



Governo descarta reajustes, planos e concursos em 2017



Secretário Franzé Silva disse que se o Estado ceder às pressões, vai atrasar a folha de pagamento





Os planos de cargos, carreiras e salários programados para o próximo ano devem ser suspensos pelo Governo do Estado, assim como os reajustes salariais. As planilhas da equipe econômica apontam que, por conta da recessão, não terá concurso. O governo ainda vai seguir as diretrizes da PEC 241, que limita os gastos públicos. Em 2017 vai apertar o cinto e reduzir os gastos para que se comportem dentro da receita do Estado, conforme prevê lei dos gastos públicos. Segundo o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, a PEC 241, se aprovada no Senado Federal, vai condicionar novas regras constitucionais e altera os parâmetros para os reajustes e aumentos de salários. "Tudo será feito dentro do que a legislação permitir", adiantou o secretário. Ele alertou que 2017 ainda é um ano recessivo e que o Estado vai ter apertos, tem que administrar olhando para frente, negociando dívidas e fazendo os ajustes necessários. O governo conta com o repasse do dinheiro da repatriação para tentar pagara alguns débitos e equilibrar as finanças. O secretário de Administração e Previdência, Franzé Silva, disse que o governo tem tabulado todos os dados financeiros e não pode ceder a pressões corporativas de categorias, e muito menos a ameaças de greve. "Não teremos como implementar os planos de cargos e salários, convocar concursados e rever outros reajustes. As planilhas apontam isso", acrescentou Franzé. Por outro lado, ele disse que o Governo poderá negociar caso a caso, mas adiantou que não vai criar um falso diálogo com os servidores. "Tem dois caminhos, um é ceder e atrasar a folha de pagamento. E o outro é manter o controle para não se desorganizar. Tem algumas categorias que parecem estar vivendo num universo diferente do nosso. Fora da realidade. Uns querem um piso nacional que nenhum estado cumpre", advertiu o secretário.