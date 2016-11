03/11/2016 09:00:00 - Polícia



Quadrilha atirou em mulher por vingança durante assalto



clique para ampliar

POLÍCIA MILITAR prendeu três suspeitos e um adolescente foi apreendido





O comandante da Companhia de Policiamento do Promorar, capitão Paulo Silas, informou que a atendente Hiasnaya Patrícia, 32 anos, foi baleada durante assalto na tarde da última terça-feira (1º) em um ato de vingança. Segundo ele, o segurança da loja escondeu-se na sala do caixa, não abriu quando os suspeitos pediram e um deles atirou na cabeça de Hiasnaya. Segundo o capitão, o que outros funcionários e clientes relataram no local do crime é que os bandidos pediram os pertences de todos e solicitaram que abrissem o caixa da loja. O local onde o dinheiro estava, ficava dentro de uma sala, onde o segurança se escondeu. "Eles teriam dito que se ele não abrisse, eles iriam atirar. Como o segurança resistiu, eles cumpriram o que disseram. Haylanderson Regino da Silva, de 22 anos, foi quem teria atirado. Ele estava ainda com uma tornozeleira eletrônica que retirou logo após o roubo e tinha saído da Casa de Custódia em fevereiro deste ano", informou. Após ser atingida, a mulher passou por cirurgia no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e passará por novo procedimento nesta quarta-feira (2). De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital Prontomed, onde ela está internada, seu estado ainda é grave. Hiasnaya está na UTI, sob coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos. O capitão Paulo Silas destacou que o grupo suspeito foi preso cerca de meia hora após o crime. O assalto aconteceu no bairro Lourival Parente, zona Sul, e os policiais se anteciparam sobre as possíveis rotas de fuga na região. "Sempre que ocorre crime na região sabemos que podem seguir pela Estrada da Alegria. Então montamos bloqueio no acesso a uma estrada vicinal ao Povoado Alegria e ao conjunto Torquato Neto. Já havíamos recebido as características do carro, um Celta de cor preta, que logo avistamos. Fizemos a abordagem e conseguimos prender todos ainda com os revólveres usados", informou. Ele destacou que todos têm antecedentes criminais, exceto o vigilante Paulo César da Rocha Freitas, 35 anos. Foram presos Rhayfran Regino da Silva, 18 anos, e Haylanderson Regino da Silva, 22 anos, irmãos. E foi apreendido um adolescente de 16 anos, que havia saído havia poucas semanas do Centro Educacional Masculino (CEM).