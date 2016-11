04/11/2016 09:00:00 - Municípios



Secretaria fará parceria para prevenir roubos a fazendas



Divulgação Secretário Fábio Abreu visitou a cidade de Uruçuí e anunciou medidas de segurança





O secretário de Estado da Segurança, Fábio Abreu, estabeleceu, em audiência pública realizada na cidade de Uruçuí, na última segunda-feira (31), medidas emergenciais para prevenir roubos a fazendas da região. O encontro ocorreu no auditório do Instituto Federal do Piauí (IFPI) e reuniu produtores agrícolas, policiais militares e civis e representantes do poder público municipal. Entre as principais ações a serem adotadas pela Segurança Pública do Estado estão o reforço do patrulhamento nos horários onde há maior incidência de crimes e, em convênio com empresários, a instalação de um sistema integrado de comunicação e monitoramento eletrônico. "Nossa meta é instalar esse sistema em parceria com uma empresa interessada. Podemos integrar esses sistemas e ampliá-los. O maior combate a esse tipo de crime é a comunicação, ou seja, a informação precisa chegar à polícia. E podemos estabelecer outras parcerias como contato direto com funcionários cadastrando seus contatos na central telefônica", destacou Fábio Abreu. Os produtores relatam que os roubos costumam aumentar nesse período do ano quando inicia a plantação nas fazendas. Segundo eles, o maior alvo das quadrilhas são produtos agrotóxicos, fertilizantes e outros materiais agrícolas de grande valor. Durante a visita à região, o secretário visitou a 10ª Companhia da Polícia Militar, o prédio da Força Tática e a Delegacia Regional de Uruçuí. "Conversamos com policiais militares e civis sobre a estrutura necessária para dar eficiência ao atendimento da população. Uma das medidas mais urgentes é a reforma do prédio da Força Tática", anunciou Abreu.