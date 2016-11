04/11/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Piloto de 18 anos terá o lugar de Massa na Williams em 2017



clique para ampliar

LANCE Stroll, com o pai, Lawrence, e com Flavio Briatore





A Williams anunciou oficialmente ontem (3) que o canadense Lance Stroll, de 18 anos, será o substituto de Felipe Massa como um dos pilotos titulares da equipe na temporada de 2017 da Fórmula 1. Ele será o piloto mais jovem confirmado para o campeonato do próximo ano. O veterano brasileiro anunciou recentemente que irá se aposentar da Fórmula 1 ao final deste ano, na qual fará as suas duas últimas corridas no GP do Brasil, no próximo dia 13, em São Paulo, e depois dará o seu adeus no GP de Abu Dabi, no dia 27, quando o Mundial de 2016 será encerrado. Stroll será companheiro de equipe do finlandês Valtteri Bottas, cuja permanência como titular da Williams para 2017 também foi confirmada de forma oficial ontem e fará a sua quinta temporada pela equipe britânica. O garoto de 18 anos será, por sua vez, o primeiro canadense no grid da Fórmula 1 desde quando Jacques Villeneuve, campeão mundial em 1997, se aposentou da categoria em 2006. O jovem canadense foi contratado pela Williams depois de ter dominado a última temporada da Fórmula 3 Europeia, conquistando o título com mais de 100 pontos de vantagem para o segundo colocado. "Não tenho palavras para agradecer a Williams por mostrar tanta confiança em minhas capacidades. Participar da F1 é um sonho desde a minha infância. Quando comecei estar na F1 era a minha maior esperança e especialmente desde que comecei pilotos carros de corridas em 2014", disse o jovem piloto. Stroll ainda destacou que está "muito ansioso e esperançoso em ter uma ótima temporada". "Acho que a Williams tem muita história e sou parte desta história agora, estou muito empolgado por estar na F1. Vai ser incrível. Estar em Melbourne, na etapa de abertura da temporada. Estou feliz por estar no grid", enfatizou. Bottas, por sua vez, festejou a sua permanência na Williams e agradeceu aos chefes da equipe pela confiança que segue sendo depositada nele. "Em primeiro lugar, estou muito feliz estar começando minha quinta temporada como titular da Williams em 2017. Vai ser um ano emocionante com todas as mudanças nas regras e uma grande chance para a equipe se aproximar da ponta. Vou dar 100% para a equipe, como sempre. Obrigado a Frank (Williams), Claire (Williams) e à administração da Williams pela confiança em mim. E obrigado a todos da Williams, pois será bom continuar trabalhando junto a todos, tanto na fábrica como na pista", comemorou.