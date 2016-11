04/11/2016 09:00:00 - Geral



Operação da PRF flagra 23 motoristas dirigindo bêbados



Na capital houve uma ação específica da PRF: foram seis horas de fiscalização com diversas autuações





A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF/PI) divulgou na manhã de ontem os dados finais da Operação Finados 2016. Esta foi a primeira operação após as mudanças que elevaram os valores das multas de trânsito. Na capital houve uma ação específica que começou às 21h de terça, dia 1º, e finalizou às 3h da madrugada de quarta, dia 2. Foram seis horas de fiscalização e a cada 15 minutos surgia um motorista alcoolizado, segundo a PRF. Ao todo, foram registrados sete acidentes na capital, um óbito, 1.879 pessoas fiscalizadas, 553 autuações, 34 veículos retidos, oito pessoas presas (cinco por crimes de trânsito), 28 ultrapassagens indevidas, 23 pessoas flagradas conduzindo veículo sob efeito de álcool (apenas na noite de terça-feira na capital), das quais três foram presas e 16 carteiras de habilitação recolhidas. O inspetor Fabrício Loyola explica que a finalidade maior da PRF é a preservação da vida e não a aplicação de multas. "Nós comemoramos quando não há óbito e a população precisa atuar do nosso lado, fazendo a sua parte", comenta. Sobre a fiscalização específica em Teresina, o inspetor explica que na terça-feira houve uma abordagem em trechos da avenida João XXIII, zona Leste da capital, por conta da quantidade de acidentes. "Antes de desenvolver uma operação dessa, nós analisamos as estatísticas para decidir o que e como deve ser feito, diversos pontos montados em toda avenida e viaturas circulando nas vias. Encontramos 23 motoristas sob efetio de álcool, 3 presos por conta do limite acima do previsto de lei e 16 carteiras de habilitação foram recolhidas, números entristecedores". O inspetor ressalta que o perfil mais comum dos envolvidos em acidentes nas rodovias federais que cortam o estado são de jovens eufóricos e com ligação ao álcool. "Os jovens estão matando e morrendo no trânsito, são ultrapassagens irregulares ou excesso de velocidade e no interior também são jovens só que a bordo de motocicletas, que fazem manobras arriscadas e não usam o capacete, nós precisamos da conscientização dessas pessoas", pontua o inspetor. Em 2015, a PRF registrou cerca de 19 acidentes que deixaram 17 pessoas feridas e um morto. Durante os dias foram fiscalizados 2.196 veículos nas rodovias federais pelo estado, sendo 2.255 pessoas abordadas e 561 realizaram o teste do etilômetro, destas, 11 foram presas por dirigir sob efeito de álcool. Mais de 700 multas foram aplicadas, 295 por excesso de velocidade, 43 por embriaguez (20 por constatação e 23 por recusa), 89 por ultrapassagens indevidas, 18 por não uso do cinto de segurança, três por não uso da cadeirinha infantil e 72 por falta do capacete em motocicletas. Também foram recolhidas 22 Carteiras Nacionais de Habilitação e 49 veículos por diversas irregularidades, sendo que um dos veículos por suspeitas de adulteração na identificação.