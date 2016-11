Liberada para o tráfego desde o final do mês de agosto, a obra de duplicação da Ponte Wall Ferraz, que ligas as zonas Sudeste e leste à Sul da capital, foi inaugurada na manhã de ontem, dia 3, pelo governador do estado, Wellington Dias.

A duplicação da Ponte Wall Ferraz é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Teresina, sendo que a infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura da ponte, já concluídas, ficaram a cargo do DER-PI. Já os aterros de acessos, urbanização e iluminação ficaram sob a responsabilidade da prefeitura da capital e até o momento o que se pode notar é uma obra inacabada.

A ponte é considerada uma das importantes obras de mobilidade urbana realizadas pelo Governo do Estado em Teresina, que representou a construção de uma segunda ponte, ao lado da já existente. Com isso, a via recebeu três novas pistas de rolamento, facilitando o trânsito no local.

Após a duplicação, a ponte agora tem largura de 13,50 metros e recebeu investimentos de R$ 25.934.378,98. Segundo o diretor de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), João Raposo, "esta obra faz parte da operação de crédito do programa Pró-Desenvolvimento II, do Banco do Brasil, e tem parceria com a Prefeitura Municipal de Teresina. O que há muito tempo os teresinenses esperaram, agora podem comprovar, usufruindo de uma ponte de qualidade e que melhorou bastante o trânsito desta região", destacou.

Ele ainda acrescentou que antes não se chegava ao Centro sem ver o congestionamento nas imediações do bairro São João, e, agora, o trânsito flui normalmente, trazendo, assim, mais qualidade de vida, tanto para os condutores como para os moradores da região.

Conclusão - De acordo com a prefeitura de Teresina, a previsão de conclusão da mudança no sistema viário que engloba a duplicação da ponte e os acessos laterais é para o final deste ano. Nesse período, serão realizados os ajustes em parte da pista da Av. Higino Cunha para permitir o perfeito fluxo de veículos vindos da zona Leste pela ponte.

"Já implantamos a iluminação, concluímos o acesso do lado Leste pela Avenida Cajuína, e agora falta apenas a conclusão de parte do canteiro central e os ajustes na lateral", disse o superintendente da SDU Sul, Cleto Baratta.

Mais duas etapas - Segundo Cleto, até o final do mês de janeiro do próximo ano, outras duas importantes etapas serão concluídas. Com previsão para conclusão ainda em 2106, o prolongamento da Avenida Cajuína fará a ligação das zonas Leste e Sudeste através da Ponte Anselmo Dias, obra já inaugurada pela Prefeitura de Teresina. No momento está sendo concluída a estrutura metálica do viaduto ferroviário e o próximo passo será o lançamento do viaduto para a abertura de passagem da avenida.

Sobre a ligação da Avenida Marechal Castelo Branco com a alça que dá acesso à Ponte Wall Ferraz, o superintendente afirma que a alça, que é justamente a parte que permite acessar a ponte, já está pronta. "Falta apenas concluirmos um pequeno trecho de ligação da alça com a avenida Marechal Castelo Branco. Acreditamos que até o final do mês de janeiro teremos finalizado", avaliou.

Tudo estará concluído, no entanto, com a finalização da obra da Via Sul, a avenida que margeia o rio Poti seguindo por baixo da Ponte Wall Ferraz. Na primeira etapa, chega até a Av. Gil Martins e à ponte Anselmo Dias. Ao todo, a Via Sul terá uma extensão de quase 30 quilômetros, chegando até o Polo Industrial Sul.

Cleto Barata explica que houve demora na conclusão desta etapa principalmente por causa de impasses nas negociações com alguns moradores, mas tudo já foi solucionado. "Na verdade, a grande maioria dos moradores e motoristas que circulam pelo local já sentiu a transformação promovida na região e elogiam a mudança. E com a conclusão de mais essa etapa, o fluxo ficará ainda melhor, certamente", ressalta.

Ele lembra que essa fase da obra faz parte de uma ampla transformação na área de mobilidade urbana que está sendo implantada na região e que vai mudar completamente a forma de se deslocar entre as zonas Leste, Sul e Sudeste.