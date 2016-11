O feriado prolongado foi bastante movimentado no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, o HUT realizou 946 atendimentos e 213 cirurgias. De acordo com os relatórios do setor de estatística dentre os atendimentos realizados, 223 foram vítimas de acidentes de trânsito.

A atividade durante o feriadão, se comparado com o mesmo período do ano passado, representa um aumento de 8,3% e 16%, respectivamente. De acordo com os relatórios do setor de estatística das vítimas de acidentes de trânsito, 188 foram vítimas de acidentes com motocicletas, 14% a mais do que o ano passado, e 54 agressões físicas, 15% a mais do que o ano passado.

De acordo com o diretor geral do HUT, Gilberto Albuquerque, esse aumento já esperado e o Hospital sempre reforça a equipe e insumos para garantir o atendimento a todos que necessitarem. "Em feriados prolongados as pessoas sempre exageram no consumo de bebidas alcoólicas. Os acidentes estão cada vez mais graves e as vítimas com sequelas muitas vezes irreversíveis. É necessário ter mais prudência no trânsito. Quase 60% das nossas cirurgias são ortopédicas e a maioria decorre de acidentes de trânsito", alertou o diretor.

O paciente Nilton Sergio Cabral, 46 anos, foi vítima de acidente com motocicleta nesse feriado. Transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Timon para o HUT, Nilton explicou como foi o acidente: "Eu bati de frente com outra moto. Graças a Deus nada mais grave aconteceu. Já fiz todos os exames e está tudo bem. Fizeram as suturas desses cortes que tive no supercílio e no pé. Depois que finalizar o prazo da observação irei pra casa", disse.

Com o aumento contínuo do atendimento, principalmente, por conta do crescente número de acidentes de trânsito a direção do HUT reforçou as equipes de cirurgia ortopédica nos domingos. A medida deu mais agilidade no atendimento às vítimas de trauma e está aumentando a capacidade de atendimento.

Ainda de acordo com o diretor são dois cirurgiões ortopédicos a mais para atender os casos de urgência, além dos quatro cirurgiões que já cumprem sua escala normal no domingo, totalizando assim seis cirurgiões ortopédicos no plantão de 12 horas. "Esse reforço dobrou o número de cirurgias ortopédicas chegando a atingir a marca de 69 procedimentos cirúrgicos, apenas em um domingo", ressaltou Gilberto.