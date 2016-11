O Ministério do Desenvolvimento Social divulgou uma nota ontem (3) na qual informou ter convocado para atualização cadastral 13 mil beneficiários do programa Bolsa Família que, segundo a pasta, tiveram os repasses bloqueados em outubro por terem sido identificados como doadores de campanhas eleitorais neste ano.

De acordo com o ministério, foi possível identificar essas doações por meio de uma troca de informações entre a pasta e o TSE.

Ao cruzar os dados dos beneficiários, diz o governo, foram identificados "indícios de inconsistência" nas doações eleitorais feitas por 16 mil beneficiários e a renda declarada por eles - 3 mil, porém, já haviam tido o benefício cancelado por não se enquadrarem nas regras.

"O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) está convocando para atualização cadastral 13 mil beneficiários do Bolsa Família que tiveram os repasses bloqueados no mês de outubro. Eles foram identificados em um cruzamento de dados feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base nas informações do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal", diz a nota enviada nesta quinta.

Ainda na nota, a coordenadora-geral de Administração de Benefícios da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, Caroline Paranayba, diz que os benefícios foram bloqueados para que essas pessoas compareçam ao setor responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único nos municípios e esclareçam as informações.

"Os beneficiários do Bolsa Família podem fazer doações a campanhas eleitorais. O que nós queremos confirmar é se a renda que a família declarou no Cadastro Único está coerente com o valor da doação e se, de fato, a família fez a doação registrada no TSE, pois há indícios de uso indevido do CPF das famílias do programa", declarou Caroline Paranayba na nota divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Atualização do cadastro

Segundo o ministério, esses 13 mil beneficiários foram notificados por mensagem no extrato de pagamento e terão seis meses para fazer a atualização cadastral. Ao fazer essa atualização, os beneficiários terão de levar o comprovante de doação eleitoral e a documentação de todos os integrantes da família.

Se nesse prazo de seis meses as famílias não procurarem o setor responsável pelo Bolsa Família, diz o governo, o benefício será cancelado. "Já as famílias que não se enquadram mais nas regras do Bolsa Família serão desligadas do programa. Nos casos em que não houve doação, mas o CPF do beneficiário consta entre os doadores, é preciso comunicar o erro à gestão do Bolsa Família no município", completou o governo na nota divulgada ontem.