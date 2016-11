A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), coordenada pelo Ministério do Planejamento, aprovou uma linha de crédito para projetos de energias renováveis e inovação de micro, pequenas e médias empresas no valor total de até US$ 900 milhões, informou o governo ontem (3).

Segundo o Ministério do Planejamento, esse foi apenas o primeiro passo para viabilizar a linha de crédito, que ainda tem de passar pelo crivo do Tesouro Nacional e, depois, ser aprovada também pelo Congresso Nacional.

De acordo com o Planejamento, serão repassados US$ 750 milhões do BID, às empresas, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Além dos US$ 750 milhões, a linha também contará com uma contrapartida de até US$ 150 milhões do BNDES - valor que será acrescido à parcela do BID - perfazendo um total de até US$ 900 milhões em crédito.

O governo informou que a decisão da Cofiex é pré-condição para o prosseguimento do processo de negociação e aprovação da operação, que "contribuirá para gerar emprego e renda e promover competitividade e sustentabilidade".

"É uma iniciativa importante que sinaliza o retorno de investimentos no país e ainda mostra a relevância do Brasil para o BID", afirmou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Para a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, a operação representará a retomada da "parceria estratégica" entre duas instituições financeiras "comprometidas com o desenvolvimento".

A última operação entre BID e BNDES data de 2010, quando foi firmado contrato de financiamento de US$ 1 bilhão, destinado a projetos micro, pequenas e médias empresas.

O objetivo do atual contrato é apoiar projetos de energias renováveis, eficiência energética e inovação financiados pelo programa que tem dois objetivos específicos: financiamento verde, incluindo, mas não se limitando, às energias renováveis e eficiência energética; e financiamento a projetos de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), que contribuam para o aumento da sua produtividade.