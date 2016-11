Quem trafega pelos cruzamentos da linha férrea do metrô que cruza algumas das avenidas da capital já se deparou situações perigosas. Na região próximo ao cemitério São José, zona Norte de Teresina, os motoristas afirmam que a sinalização é pouca e que o risco de uma colisão é enorme.

O mototaxista Alexandre Carvalho, que trabalha em um ponto próximo ao local, conta que a principal reclamação é do sinal sonoro. "Eu acho baixo e ele só apita quando já está quase em cima da avenida. Uma pessoa que vem no carro fechado com som alto não escuta. Eu sei que tem que ter a conscientização e atenção do motorista, mas acho que a sinalização deve ser maior", explica.

A servidora pública Lúcia Melo também acredita que a sinalização deveria ser mais enfática. "Eu acho que, para começar, deveria ter uma cancela que funcione, o que não é o caso aqui. Tenho certeza que não é nenhum gasto absurdo instalar um sistema tão simples, e também melhorar o sinal sonoro do metrô", reitera.

Já no cruzamento próximo à ponte Wall Ferraz, inaugurada nesta semana pelo governador do Estado, a sinalização vertical e horizontal é inexistente. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans), a sinalização no local é de responsabilidade do Governo do Estado, que também foi responsável pela obra de duplicação da ponte. Até o fechamento desta edição, ninguém da Companhia Metropolitana de Transportes Públicos (CMTP) foi encontrada para falar sobre o caso.

RECLAMAÇÕES ANTIGAS - Não é de hoje que os usuários reclamam do sistema metroviário de Teresina, além dos vagões antigos, os passageiros contam que as estações estão abandonadas e oferecem risco a quem depende do transporte.

"Faz medo ficar em algumas estações esperando pelo metrô, pois muitas têm mato ao redor, lixo jogado e nem bancos, banheiro então nem pensar, já ouvi relatos de pessoas que foram assaltadas nesses pontos, porque policiamento também não existe", comenta Madalena Sampaio, moradora do bairro Dirceu I (zona Sudeste) e usuária do transporte ferroviário.

A Companhia Metropolitana de Transportes Públicos (CMTP) informou no início deste ano que o sistema metroviário de Teresina deve passar por uma grande reforma estrutural. Entre as mudanças estão a duplicação da linha existente, melhorias da via permanente, troca das estacas de madeira por concreto, construção de novas estações e ampliação das existentes, fechamento da linha, construção de pontes e novos viadutos e a compra de oito novos vagões de trem.

O investimento será de R$445.451.762 milhões e segundo a CMTP, o valor está resguardado para o projeto, faltando apenas a licitação da empresa responsável pela construção. De acordo com a Secretaria de Transportes do Piauí (Setrans) ainda não há uma data prevista para o lançamento do edital de licitação para a obra.