Grupo faz manifestação de apoio ao fim da vaquejada

Francisco Gilásio Os protetores dos animais defendem que a vaquejada, como é feita hoje, maltrata os animais





Um grupo de aproximadamente 30 pessoas esteve, na manhã de ontem, na praça João Luís Ferreira, Centro de Teresina, em manifestação de apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a prática da vaquejada. Isabel Moura, presidente da Associação Piauiense de Apoio e Amor aos Animais (Apipa) e integrante da Federação das Organizações Não Governamentais, Sociedades Protetoras dos animais e Sindicatos de Profissionais da Proteção Animal do Estado do Piauí (FAOS/ PI), reitera que a prática da vaquejada tira do animal o direito de viver. "É um espetáculo de horror, o animal ali sofrendo, alguns têm o rabo arrancado, são derrubados bruscamente, prejudicando a sua coluna, enquanto a plateia aplaude de pé. Somos, totalmente, contra isso e vamos lutar para que o STF julgue como ilegal esta prática", afirma Isabel. Ela ainda explica que a vaquejada, nos moldes como acontece atualmente, é bem diferente da prática feita por vaqueiros, como diz a tradição. " O vaqueiro que entra na caatinga para recuperar o boi, que também se machuca e muitas vezes até morre não faz isso como espetáculo. Já como acontece hoje, quem pratica esses atos brutais não são vaqueiros, são pessoas que estão ali para arrecadar dinheiro em cima da tortura do animal", comenta. A discussão sobre a prática surgiu no dia 6 de outubro quando o STF derrubou uma lei do estado do Ceará que regulamentava a vaquejada, tradição cultural nordestina na qual um boi é solto em uma pista e dois vaqueiros montados a cavalo tentam derrubá-lo pela cauda. Por 6 votos a 5, os ministros consideraram que a atividade impõe sofrimento aos animais e, portanto, fere princípios constitucionais de preservação do meio ambiente. Por sua vez, o governo do Ceará dizia que a vaquejada faz parte da cultura regional e que se trata de uma atividade econômica importante e movimenta cerca de R$ 14 milhões por ano. Apesar de se referir ao Ceará, a decisão servirá de referência para todo o país, sujeitando os organizadores a punição por crime ambiental de maus-tratos a animais. Caso algum outro estado tenha legalizado a prática, outras ações poderão ser apresentadas ao STF para derrubar a regulamentação. Com isso, uma série de manifestações, a favor e contra, surgiram no país e principalmente nas cidades onde a prática é mais forte. Segundo a associação brasileira de vaquejadas, por ano são realizadas cerca de 4 mil provas só na região nordeste, nos estados do Pernambuco e Ceará somam juntas 700 provas com premiações que chegam até R$300 mil.