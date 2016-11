05/11/2016 09:00:00 - Municípios



O secretário de Justiça do Piauí, Daniel Oliveira, realizou, ontem, visita técnica às obras da Cadeia Pública de Altos, unidade que, depois de concluída, abrirá 600 novas vagas no sistema prisional do Estado. A Cadeia Pública de Altos está sendo construída ao lado da Colônia Agrícola Major César Oliveira, a cerca de 20 km de Teresina. A obra é fruto de parceria entre a Secretaria de Justiça do Piauí e o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). O secretário de Justiça, Daniel Oliveira, explica que a nova penitenciária será destinada a receber presos provisórios. De acordo com o gestor, há uma preocupação, por parte do Estado, em buscar soluções para o problema da superlotação. "A Cadeia Pública de Altos será uma unidade mais segurança, mais moderna e mais humanizada. Cada um dos pavilhões, por exemplo, contará com salas de aula e espaços de ressocialização para os detentos", pontua o secretário. A obra teve início em julho deste ano. A fase de terraplanagem foi realizada e, agora, estão sendo construídos os módulos administrativos do novo estabelecimento penal, bem como os pilares que vão contornar o perímetro de segurança da unidade. A visita técnica foi acompanhada pela equipe de Engenharia da Secretaria de Justiça, técnicos da Caixa Econômica Federal e pelo Ministério Público Federal. O investimento total na Cadeia Pública de Altos é de R$ 17 milhões.