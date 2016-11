Sem mudanças radicais, mas com variações que permitam ao Flamengo surpreender o Botafogo. É assim que Zé Ricardo preparou o time para mais um jogo decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro. A cinco pontos do Palmeiras, líder da competição, o time rubro-negro entra no Maracanã hoje (5), com a obrigação da vitória se quiser continuar atrás do sonhado título.

O treinador indicou que a equipe base deve ser mantida, mas disse que ainda vai avaliar os treinos e ver se prepara alguma mudança. O time deve ir a campo com Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, William Arão, Diego, Gabriel e Fernandinho; Guerrero.

Tranquilo, Zé minimizou a semana com declarações um pouco mais apimentadas do lado alvinegro. O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, disse que nunca perdeu para o Flamengo na sua gestão, enquanto Sassá disse, em entrevista bem humorada ao SporTV, que não estava tenso para o jogo e que esperava vencer por 3 a 0.

"Não tenho muito o que comentar sobre essas coisas, esse não é nosso foco. Antes de jogos existe essa promoção. O Botafogo tem uma grande camisa, é um grande time. Vamos entrar respeitando muito, mas cientes do que precisamos fazer. Sassá só quis promover o jogo. Ele é um bom jogador, vem apresentando uma evolução grande e temos que ter cuidado com ele. Em relação ao presidente, ele falou de uma estatística", disse.

