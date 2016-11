É sempre assim: mal acaba uma eleição e a crônica política já se volta apressadamente para a seguinte. E esse mal crônico não é apenas do Piauí. A mídia nacional já abriu também a sua temporada de especulações sobre a sucessão presidencial de 2018. Nem leva em conta que o presidente Michel Temer ainda não esquentou a cadeira no Planalto e que o país caminha sobre a instabilidade econômica e política.

No Piauí, a pauta do dia cobre a movimentação do governador Wellington Dias para atrair para seu governo o PMDB piauiense, em troca de cargos. As conversações nesse sentido são avaliadas com tal ansiedade que já chegam a montar uma chapa majoritária para 2018, encabeçada por Wellington, disputando a reeleição, tendo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, como seu vice. Nessa chapa, Ciro concorreria à reeleição.

Um almoço do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, no final de semana, com o deputado Themístocles Filho, interlocutor da bancada peemedebista nas conversas com o governador, alimentou ainda mais as especulações sobre a sucessão estadual. Outras lideranças participaram do almoço.

O que se diz é que Ciro e Themístocles ainda não fecharam os entendimentos com Wellington Dias para a aliança envolvendo PT, PP e PMDB. Eles acusaram preocupação com o descontentamento de lideranças petistas contrárias ao acordo, expresso pela senadora Regina Sousa, presidente estadual da sigla, e pelo deputado federal Assis Carvalho.

Se esse acordo for selado, o PMDB não quer ser recebido no governo debaixo de pedradas. O governador que cuide, então, de enquadrar a sua tropa. Os peemedebistas avaliam que, sem eles, Wellington ficará isolado politicamente, com possibilidade de trilhar caminhos difíceis em Brasília, onde seus companheiros petistas já não têm mais qualquer peso político. E terá também dificuldade para a sua reeleição.

Pesa o fato de que a aliança do PMDB piauiense com o PT é avalizada pelo senador Ciro Nogueira. Ele tem o cargo de vice-governador e também grande trânsito no Palácio do Planalto. Os peemedebistas estarão mais fortalecidos ainda antes da virada do ano, com a filiação do senador Elmano Férrer ao partido.

Em outras palavras, o PT piauiense que cuide de entregar os anéis, no caso os cargos cobrados pelo PMDB, para salvar os dedos.