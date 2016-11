07/11/2016 09:00:00 - Cidade



Liga Acadêmica lançará projeto alusivo ao Novembro Azul

clique para ampliar

O projeto tem como objetivo disseminar informação acerca dos cuidados da saúde masculina.





Em alusão a Campanha Novembro Azul, os alunos da Liga Acadêmica de Medicina irão realizar durante todo o mês, atividades que visam esclarecer e levar informação à população da capital sobre os cuidados com a saúde do homem. O lançamento da campanha acontecerá amanhã às 19h no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí e contará com a presença de médicos Urologistas, alunos e demais profissionais da saúde. De acordo com Paulo Vinicius Carmo, presidente da liga, a ação envolve cerca de 35 acadêmicos e 10 médicos especialistas. "O projeto funciona em três pilares, o primeiro é orientar à população sobre os cuidados com a saúde, realizar palestras com médicos urologistas para órgãos como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal entre outros e o terceiro pilar será a capacitação para os profissionais de saúde que atuam nas Unidades Básica de Saúde em alguns bairros da capital", explica. Entre os pontos onde haverão atividades, Paulo destaca o Hospital Universitário, a Praça Pedro II, um Shopping da zona leste da capital e UBS de diversos bairros da periferia de Teresina. "Nós vamos levar informação e também realizar procedimentos como aferição de pressão, glicemia e outros procedimentos, o objetivo é mostrar a importância de fazer um acompanhamento médico preventivo, principalmente com os homens, que culturalmente se cuidam menos que as mulheres", ressalta. O projeto acontecerá durante todo o mês e o encerramento será no dia 27 de novembro com um grande evento no Parque da Cidadania, centro de Teresina. Dados- O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. E com base nesses dados alarmantes é que a campanha Novembro Azul foi criada, para alertar os homens que não se cuidam. A doença é silenciosa e quando apresenta algum sintoma, pode ser tarde demais. No Piauí são 19 casos a cada cem mil habitantes e em alguns estados do Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata homens, perdendo apenas para o de pulmão. A boa notícia é que esta doença é possível prevenir, um simples exame de sangue conhecido como Prova do Antígeno Prostático (PSA) pode ser a salvação. Os médicos recomendam que o primeiro PSA seja feito aos 50 anos, para a maioria dos homens, e aos 45 para aqueles que têm histórico de câncer na família. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) neste ano de 2016 o Brasil deverá registrar 596.070 novos casos da doença. Entre os homens, são esperados 295.200 novos casos, e entre as mulheres, 300.870. O tipo de câncer mais incidente em ambos os sexos será o de pele não melanoma (175.760 casos novos a cada ano, sendo 80.850 em homens e 94.910 em mulheres), que corresponde a 29% do total estimado.