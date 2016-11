Todos os anos é a mesma cena. O baixo nível dos rios nesta época faz aparecer as imensas coroas, que em muitos locais, tomam sua grande extensão. A situação mais crítica este ano se instaurou nas proximidades da Ponte Metálica e no Encontro dos Rios.

A situação também preocupa ambientalistas, pois parece que a situação não pode ser amenizada com simples chuvas. O geólogo e especialista em meio ambiente, Carlos Brandão explica que o assoreamento não era para ser normal se o poder público tomasse soluções para resolver o problema

O desmatamento das regiões ribeirinhas para realização de construções e os dejetos que são jogados nos rios nos remetem a uma situação que tende a ficar pior. Além da educação ambiental, os especialistas na área pedem um plano de combate para ser executado tanto no período chuvoso, quanto no período mais quente e de seca. "Temos uma grande bacia, que poderia ser muito bem utilizada para inclusive gerar riquezas, se tivéssemos um olhar mais apurado para isso e quiséssemos investir", conclui o especialista em meio ambiente.

"Essa cena já é comum para a gente, mas este ano as coroas apareceram mais cedo e com mais intensidade. No período chuvoso, as águas não foram o bastante para carregar grande parte da areia que se acumula no fundo do rio, por isso, vemos agora esse grande amontoado de coroas por toda parte", acrescenta o pescador Arlindo Monteiro

ASSOREAMENTO - É o processo em que cursos d'água são afetados pelo acúmulo de sedimentos, o que resulta no excesso de material sobre o seu leito e dificulta a navegabilidade e o seu aproveitamento. Originalmente, esse é um processo natural, mas que é intensificado pelas ações humanas, sobretudo a partir da remoção da vegetação das margens dos rios.

O processo de assoreamento costuma ocorrer da seguinte forma: com as chuvas, o solo é lavado, ou seja, a sua camada superficial é removida, e os sedimentos (partículas de solo e rochas) são transportados por escoamento em direção aos rios, onde são depositados. Quando não há obstáculos para esses sedimentos, função geralmente exercida pela vegetação, uma grande quantidade é depositada no fundo das redes de drenagem.

Esse material depositado é levado pelo próprio rio e, quando encontra locais mais planos, onde a velocidade do curso d'água não é muito acelerada, deposita-se no fundo, acumulando e, eventualmente, formando bancos de areia.