oi um jogo bastante suado ontem (6), na Arena Palmeiras, em São Paulo. Depois da vitória do Santos sobre a Ponte Preta, que diminuiu a diferença para o líder em três pontos, e do empate do Flamengo com o Botafogo, que caiu para terceiro e deixou para trás a briga pelo título, o Verdão precisava vencer o Inter para voltar a abrir seis pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. E conseguiu. O Palmeiras venceu em casa por 1 a 0 e mantém folga de seis pontos de diferença a quatro rodadas do fim da competição. A torcida fez festa no fim do jogo.

Tristeza para a torcida gaúcha. O Internacional também precisava de uma vitória em São Paulo. Porém, o revés mandou a equipe dirigida pelo técnico Celso Roth direto para a zona de rebaixamento. Com 38 pontos, o Inter assume a 17ª colocação.

Um temporal caiu em São Paulo pouco antes do jogo, castigando um gramado que já não é dos melhores. Praticamente não houve toque de bola na etapa inicial. O Palmeiras teve 95 passes certos nos primeiros 45 minutos, e o Inter ainda menos: só 54. Isso significa dizer que o Verdão teve dois passes por minuto, e o Inter pouco mais de um.

O jogo foi de chutões e bolas levantadas na área. E aí o Palmeiras é fortíssimo. Num dos escanteios, abriu o placar com Cleiton Xavier, aos 16, aproveitando bate-rebate. A outra grande chance também veio em escanteio, concluído de cabeça por Danilo Fernandes, já nos acréscimos. O Inter chegou a arriscar alguns contra-ataques. Sem perigo.

Com Eduardo Sasha no lugar de Ceará, o Inter voltou melhor. Colocou a bola no chão e passou a tentar jogar. Aos 8, criou uma chance incrível com Anderson, que arrancou sozinho em direção ao gol do Palmeiras, mas pareceu ter chegado cansado na hora de finalizar e acabou chutando por cima. Percebendo que o jogo ficava cada vez mais complicado, Cuca reforçou a marcação, tirando Cleiton Xavier e colocando Fabiano, com Jean passando para o meio-campo.

Assim, o Verdão voltou a ter o controle da partida e ficou mais perto do segundo gol do que o Inter do empate. A melhor chance foi de Gabriel Jesus, aos 40, numa defesaça de Danilo Fernandes (a bola ainda bateu na trave antes de sair em escanteio). O Inter só conseguiu arriscar chutes de fora da área, com Diego e Anselmo. O resultado acabou sendo justo.

Com a paralisação do Brasileirão para os jogos da Seleção nas Eliminatórias, Palmeiras e Inter só voltam a jogar no dia 17, quinta-feira.