07/11/2016 09:00:00 - Internacional



Hillary Clinton aparece à frente de Donald Trump em nova pesquisa



clique para ampliar

Divulgação Candidata democrata à presidência dos EUA tem vantagem de 4 pontos diante do republicano, apontou a pesquisa





A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, tem uma vantagem de quatro pontos ante o republicano Donald Trump, apontou a última pesquisa NBC-Wall Street Journal divulgada ontem (6). A 58ª eleição presidencial do país americano ocorre amanhã (8). A pesquisa mostrou Hillary com 44%, contra 40% de Trump. O libertário Gary Johnson tem 6%, enquanto a candidata do Partido Verde, Jill Stein, tem 2%. A liderança de Hillary caiu em relação aos 11 pontos na última vez em que a pesquisa havia sido realizada, em meados de outubro, antes de o FBI dizer que está avaliando novos e-mails em uma investigação sobre a ex-secretária de Estado. A pesquisa também mostrou Hillary com uma liderança de 12 pontos sobre Trump -- 51 por cento contra 39 por cento-- entre as pessoas que disseram já ter votado antecipadamente. OUTRA PESQUISA - Uma pesquisa realizada pela rede ABC News e o jornal "Washington Post", divulgada ontem, mais cedo, mostrava Hillary com 5 pontos de vantagem, com 48%, ante 43% de Trump. Segundo essa pesquisa, Clinton tinha uma vantagem em apoio afirmativo, com 55% dos apoiadores dizendo que eles estão apoiando principalmente ela, em comparação com 43% dos eleitores Trump. Eleitores de Trump dizem que "se opõem principalmente a Clinton". A última pesquisa Reuters/Ipsos, de sexta-feira (4), também mostrou a candidata democrata com 5 pontos percentuais de vantagem sobre o republicano Donald Trump. A pesquisa de 30 de outubro a 3 de novembro mostrou que 44% dos prováveis eleitores na votação de terça-feira apoiam Hillary, contra 39% de apoio a Trump. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos. A liderança de Hillary variou de 4 a 7 pontos percentuais na última semana na pesquisa Reuters/Ipsos, enquanto outras pesquisas de opinião mostraram que a corrida se tornou cada vez mais competitiva.