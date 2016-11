Os simuladores de trânsito passaram a ser obrigatórios nas autoescolas a partir deste ano. Mas depois de liminares expedidas em alguns estados, inclusive no Piauí, o item deixou de ser exigido nos locais. Em muitas autoescolas da capital o simulador ainda não é utilizado, pois as instituições alegam burocracia e maiores custos.

A gerente de uma autoescola Priscila Cavalcante afirma que a instalação de simuladores em autoescolas implica em uma burocracia muito grande e mais custos para os alunos. "Na prática muitas autoescolas ainda não tem o item pois, quem tira uma carteira de habilitação hoje por R$1.500 passaria a pagar cerca de R$2.400 com uso de simulador".

Priscila Cavalcante também comenta que a notícia da implantação de simuladores assustou muitos alunos no ano passado. Muitas autoescolas relataram que perderam clientes.

Para o instrutor de trânsito Ricardo Valério, outro lado negativo dos simuladores é que ele tira, em parte, a prática do aluno no trânsito da cidade. "O simulador pode até ser interessante, mas o aluno tem que conhecer na prática como é andar de carro na cidade para assim adquirir mais conhecimento".

A obrigatoriedade de aulas no simulador de direção veicular foi prevista, inicialmente, pelo Contran, e depois suspensa. Em fevereiro de 2014, donos de autoescolas protestaram nas proximidades do Congresso Nacional contra o uso de simuladores. Eles alegavam que o equipamento custava caro, entre R$ 30 mil e R$ 40 mil, e não traria grandes benefícios aos alunos.

O simulador de direção veicular é um equipamento que imita um automóvel com um percurso virtual. O candidato que for tirar a primeira habilitação terá que fazer, no mínimo, 25 horas de aula prática. Do total, 20 horas em veículo de aprendizagem, sendo quatro horas no período noturno. As demais cinco horas serão feitas no simulador de direção, sendo uma hora com conteúdo noturno. Quem já tem carteira de motorista e vai adicionar a Categoria B faz 20 horas de aula, sendo cinco horas no simulador.

No simulador, os alunos têm reproduzidas situações como ultrapassagem, mudança de faixa, direção com chuva e manobra em marcha à ré. De acordo com o Contran, numa segunda etapa será obrigatório o uso do simulador para quem dirigir veículos comerciais, caminhão, ônibus e motos.