O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorreu em Teresina sem grandes problemas. Na Universidade Estadual do Piauí (Uespi), a movimentação foi intensa desde o início da manhã, boa parte dos alunos que prestaram o concurso chegaram com bastante antecedência por medo de perder o horário.

O aluno João Gabriel foi uma dessas pessoas, ele está fazendo o Enem pela primeira vez e contou que as expectativas para o segundo dia foram as melhores. "Eu estou tranqüilo para hoje apesar de ter achado a prova de ontem muito cansativa, para a redação eu espero que seja um tema que eu domine o assunto", comentou o jovem de 18 anos de idade.

A estudante Maria Clara Sousa disse estar preocupada com o tema da redação. "Eu acho que a redação é o divisor de águas da prova, se você fizer boa pontuação, mas não for bem na parte escrita, de nada vai adiantar", explicou. Ela ressaltou ainda que sua estratégia para fazer uma boa prova foi descansar nos dois últimos dias que antecederam o exame, além de checar documentos e caneta antes de sair de casa.

Oportunidade de vendas -O exame também foi uma forma de ganhar dinheiro para muita gente. Nas portas dos locais de provas eram muitos os vendedores ambulantes que chegaram cedo para vender principalmente água, canetas e comida. Dona Maria de Fátima conta que este é o terceiro ano que ela e a filha vendem comida na porta da Uespi, e o resultado foi satisfatório. "Antes de meio dia eu já tinha vendido toda a comida, o que soboru foi água, mas ainda assim o resultado foi bom", reitera a vendedora.

Alunos de ensino superior também aproveitaram a oportunidade para juntar dinheiro para a festa de formaturaUma turma de estudantes do curso de direito de uma faculdade particular da capital se dividiram em vários pontos de aplicação de prova para vender água. "Todo o dinheiro apurado será para ajudar a pagar nossas despesas do baile, compramos para os dois dias mil garrafas de água de 500 ml, esperamos vender o máximo possível", pontua a estudante Carolina Vieira.

Atrasados - Os minutos finais antes do fechamento dos portões da Uespi foram marcados pela correria de quem quase perdeu a hora. Cerca de 20 estudantes tiveram que correr para não ficar de fora do segundo dia de exame, a maioria justificou o quase atraso por conta de problemas de transporte.

A organização do Enem na Uespi fechou os portões exatamente às 12h, nossa equipe de reportagem ainda permaneceu no local por mais dez minutos após o fechamento e nenhum aluno chegou neste tempo.

Números- Neste ano cerca de 8.627.195 pessoas se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o país. A atual edição do exame teve 9.276.328 participantes inscritos, mas só foram consideradas confirmadas as inscrições que tiveram o pagamento da taxa. No Piauí, segundo a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), cerca de 60 mil alunos fizeram o Exame na capital e interior.

Na história do exame, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número alcançado neste ano é o segundo maior, ficando atrás apenas de 2014, quando 9,4 milhões se inscreveram. Em 2015 foram 8,4 milhões de inscritos, dos quais 7,7 milhões confirmaram as inscrições (com o pagamento do boleto ou obtenção da isenção da taxa). Ao fim daquele ano, 5,7 milhões fizeram as provas do exame.