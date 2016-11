07/11/2016 09:00:00 - Polícia



Governo diz que terminais serão reduzidos, mas bancos negam



Divulgação EXPLOSÕES são cada vez mais frequentes em Teresina. Em menos de 30 dias houveram quatro casos





Após as seguidas explosões em terminais eletrônicos de Teresina, quatro em menos de 30 dias, a Secretaria de Segurança do Piauí afirmou que ficou acordado, em reunião com representantes dos bancos, que haveria redução no número de caixas na capital, permanecendo apenas aqueles em locais que possuem segurança interna. Procurados pelo G1, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal negaram as informações sobre a redução. As instituições afirmaram ainda que se comprometeram a intensificar o monitoramento dos locais onde há terminais. Em nota, o Banco do Brasil destacou que, na contramão do que diz o governo, participa de um acordo assinado pelas principais instituições financeiras com a TecBan (Banco24Horas) para a instalação e o compartilhamento de 30 mil terminais de autoatendimento até 2020 em todo o país. A secretaria segurança afirmou que, durante a reunião com representantes dos bancos, os coordenadores da área de segurança dos bancos manifestaram preocupação com os recentes casos e audácia dos criminosos que acabaram repercutindo negativamente entre os clientes e causaram prejuízo financeiro. ROUBOS - Em cerca de 30 dias foram vários casos. Na manhã da última terça-feira (1) uma quadrilha fortemente armada explodiu um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal localizado dentro da Universidade Federal do Piauí (UFPI), na zona Leste de Teresina. Já no dia 14 de outubro, cinco homens armados explodiram um caixa eletrônico por volta das 4h da madrugada dentro de uma farmácia na zona Norte da capital. De acordo com a Polícia Militar, o bando chegou em um veículo com armas de grosso calibre e a ação foi rápida. Quatro dias depois, dois caixas eletrônicos instalados dentro de uma faculdade particular da zona Leste de Teresina foram arrombados por pelo menos seis indivíduos que chegaram a disparar tiros para o alto durante a ação.