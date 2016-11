07/11/2016 09:00:00 - Geral



Vendedora baleada em assalto reage após retirada de sedação

Divulgação VENDEDORA Hiasnaya Patrícia foi baleada na cabeça durante assalto na zona Sul, na última terça-feira (1º)





A vendedora Hiasnaya Patrícia NunesCarvalho, 32 anos, baleada durante assalto, na Zona Sul de Teresina, conseguiu abrir os olhos na manhã deste sábado (5) após 24 horas da retirada da sedação. Conforme boletim médico divulgado pelo hospital, a paciente segue com bom controle de sinais vitais e esboçou discreta movimentação do lado esquerdo do rosto. Hiasnaya Patrícia continua sob acompanhamento com equipe de neurocirurgia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital desde a terça-feira. A paciente já foi submetida a duas cirurgias no crânio, local atingido pelo disparo. Hiasnaya estava no balcão da empresa que trabalha quando o assalto ocorreu, na última terça-feira (1º) . Segundo a polícia, a vendedora foi feita refém e após os bandidos não conseguirem acesso ao caixa, a balearam na cabeça. A mulher foi socorrida em estado grave e, segundo informações do Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde recebeu o primeiro atendimento, chegou a perder massa encefálica. Quatro suspeitos, entre eles um adolescente, foram capturados horas após o crime e levados para a Central de Flagrantes de Teresina. Todos já tinham antecedentes criminais. Um policial aposentado de 71 anos, que estava na empresa no momento da ação criminosa, também acabou sendo baleado no braço, foi levado ao HUT e passa bem. Hiasnaya Patrícia é casada e o casal tem uma filha pequena que completará 3 anos em dezembro.