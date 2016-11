07/11/2016 09:00:00 - Política



Estado cria grupo para cobrar R$ 500 milhões de sonegadores



clique para ampliar

Divulgação Secretário Rafael Fonteles: trabalho organizado dará mais eficácia ao combate à sonegação e outros crimes tributários.





O Governo do Estado instala hoje, em solenidade marcada para as 9h30, o Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária (GRINCOT), uma força-tarefa que vai ajuizar ações contra sonegadores de tributos e executar a cobrança de aproximadamente R$ 3,6 bilhões em impostos não recolhidos por empresas e pessoas físicas. A expectativa da Secretaria Estadual da Fazenda é reaver pelo menos R$ 500 milhões. O grupo reunirá membros da Secretaria Estadual da Fazenda, Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Ministério Público do Estado (MPE), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria Estadual de Segurança. O principal objetivo é organizar e agilizar ações contra devedores de impostos, para dar mais eficácia ao combate à sonegação fiscal. O secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, diz que a sonegação traga milhões em recursos do Estado todos os anos porque é feita de forma organizada. "A gente não dá a devida atenção aos crimes de sonegação, mas eles impõem prejuízos milionários ao Estado, e é feito de forma organizada, planejada. Daí a necessidade de uma ação igualmente organizada do Estado para coibir esses crimes", diz ele, destacando a importância da força-tarefa reunindo técnicos da Fazenda, procuradores da PGE, Polícia Civil, promotores de Justiça e Tribunal de Justiça. Segundo Rafael Fonteles, o grupo de trabalho contra os crimes de sonegação existe oficialmente desde 2014, mas só agora vai atuar de forma integrada e numa mesma sede. Hoje, os representantes dos órgãos que formarão a força-tarefa atuam de forma desarticulada, cada um em seus respectivos órgãos. A partir de hoje, ficarão no mesmo prédio e terão as ações coordenadas. O Tribunal de Justiça, por exemplo, instalará uma vara específica no local - é a 10ª Vara Criminal de Teresina, que terá competência exclusiva para processar e julgar os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo em todo o Estado. "Desta forma, a investigação e as representações criminais contra os sonegadores serão realizadas ao mesmo tempo. Teremos também uma vara específica da Justiça. Isso tudo dará uma agilidade à apuração e às ações judiciais que não temos hoje", explica Rafael Fonteles. O Grincot funcionará na rua Senador Joaquim Pires, Jóquei, na zona Leste.