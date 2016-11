A bancada de deputados do PTB marcou uma reunião para hoje (7) a partir das 15 horas, na residência do deputado federal Fábio Abreu, e sem a presença do deputado federal Paes Landim, nomeado presidente estadual do PTB no Piauí, em substituição ao senador Elmano Ferrer. O atual presidente do partido, deputado federal Paes Landim, vê isso com naturalidade e defende a permanência dos petebistas no partido.

Fábio Abreu confirmou a reunião e disse que o encontro estava marcado anteriormente para sexta (4), mas não foi possível realizá-la e remarcou para segunda. "Não foi possível fazer a reunião como estava prevista. Mas foi remarcada para esta segunda-feira, às 15h", disse Fábio Abreu.

Sobre a ausência do presidente do PTB no Piauí, Fábio Abreu disse que o deputado Paes Landim não foi convidado a participar da reunião. Na semana passada, houve troca de farpas entre os dois parlamentares. E o deputado Fábio Abreu tinha ensaiado mudar de partido, depois da mudança da direção local do partido.

"Eu não vejo afronta alguma nisso. Não tenho nada contra ao deputado Fábio Abreu e diferente do que vem sendo dito na mídia, eu não pedi a presidência, foi a executiva nacional que concedeu a mim essa missão. Acho que o fato de eu ter oito mandatos e o secretário está na metade do primeiro dele, deve ter pesado na decisão. Mas, que fique claro, que não reivindiquei nada. Não fiz imposições. Eu sempre defendi que o senador Elmano Férrer permanecesse como presidente. Mas ele saiu e a Nacional tomou a decisão me dando essa responsabilidade", afirmou o deputado Paes Landim.

Fábio Abreu não escondeu que está incomodado na legenda. Mesmo assim, o deputado Paes Landim quer que Fábio Abreu permaneça no PTB, que ele reveja a vontade de deixar o partido como vem sendo divulgado.

"Eu não fui convidado para reunião, mas não vejo problema algum nisso. Eu respeito todas as opiniões e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, desejam mudar de partido. Eu nunca fui de fazer imposições. Sempre fui considerado um homem do diálogo. Vejo com naturalidade esse encontro. Inclusive, espero que o secretário Fábio Abreu reflua da decisão de deixar o PTB, bem como outros nomes do partido", ponderou Paes Landim.