Temperatura alta provoca doenças e internações

Com o forte calor dos últimos meses, a população tenta se proteger como pode para não sofrer com os efeitos do sol





Muita gente tem procurado os hospitais de Teresina com sintomas de fraqueza, tontura, desmaio e boca seca. O motivo é o forte calor que atinge a capital. A aposentada Maria do Amparo precisou ser socorrida pelos familiares na última sexta-feira porque teve um desmaio. "Eu passei o dia sentindo meu corpo muito quente como se fosse febre, mas eu botava o termômetro e não era. Como eu tenho problema de pressão alta, achei que fosse esse o motivo, mas também não foi. No final da tarde, ao me levantar da cadeira que eu estava sentada, tive uma tontura forte e desmaiei. A sorte é que minha sobrinha estava comigo e me levou ao médico, lá ele disse que foi desidratação por causa do calor", explica a aposentada. As crianças também estão sofrendo com as altas temperaturas. Marcela Pires, mãe da pequena Karen, de 2 anos de idade, conta que a filha está com o corpo cheio de brotoejas - doença de pele caracterizada por pequenas manchas vermelhas e bolhinhas na pele, que causam coceira e ardor. "O pescoço é a área mais afetada. Ela coça e acaba ferindo, o que deixa o quadro pior. Por mais que eu tome medidas para prevenir, a doença torna a aparecer. Tenho deixado ela mais tempo em local com ar-condicionado ligado, dado mais banho e usando menos fralda descartável e, ainda assim, minha filha está sofrendo. O calor deixa a criança irritada, de mau humor e muito sonolenta", explica Marcela Pires. Em uma clínica particular de Teresina, os casos mais comuns relatados pelos pacientes são de alergias, sinusite, asma, rinite, faringite, bronquites (aguda ou crônica). Os médicos recomendam que os pacientes reforcem a hidratação e evitem a exposição ao sol. "Nesta época, os pais devem ficar mais atentos às crianças, evitar que elas brinquem expostas ao sol. Uma boa dica é lavar as narinas com soro fisiológico e, em caso de complicação do quadro, procurar um médico", explica a médica Fernanda Carvalho.