08/11/2016 09:00:00 - Cultura



Divulgado o resultado da seleção de artistas plásticos



O vencedor irá confeccionar esculturas em homenagem às religiões de matriz africana





O resultado da seleção de artista plástico para a confecção de esculturas em homenagem às religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, foi divulgado ontem. A avaliação dos trabalhos e a seleção dos artistas foram feitas por uma comissão formada por representantes das duas religiões. Os trabalhos de quatro artistas/coletivo foram avaliados pela comissão, que levou em conta critérios de fidelidade ao tema proposto, criatividade, originalidade e exequibilidade da proposta. O artista Francisco Luiz Pereira da Silva, de inscrição número 01/2016, foi escolhido por unanimidade pela comissão. "A comissão escolheu aquele trabalho que mais tinha a ver com a nossa identidade, que se adequou ao edital e também à cultura e à história das religiões de matriz africanas", afirma Rondinele dos Santos, membro da Associação Santuário Sagrado Pai João de Aruanda (ASPAJA). O artista plástico vencedor irá confeccionar as 13 esculturas que serão erguidas na Praça dos Orixás, localizada no bairro São Joaquim, área de intervenção do Programa Lagoas do Norte. "Toda a Praça dos Orixás, desde a sua localização, a concepção e o desenho final do projeto até a escolha dos artistas, está sendo feita em diálogo com o povo de terreiro, numa demonstração clara de respeito à sua fé, à sua ancestralidade e à sua cidadania", disse o coordenador do Programa Lagoas do Norte, Erick Amorim, lembrando que a comissão instituída para escolher as propostas dos artistas plásticos irá também acompanhar a execução dos trabalhos.