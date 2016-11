O juiz José de la Mata aceitou a denúncia contra Neymar, seu pai e sua mãe, Nadine Gonçalves, pouco mais de um mês após o Ministério Público da Espanha solicitar a reabertura do caso - que havia sido arquivado da esfera criminal em julho. Segundo o jornal espanhol "El País", que publicou nesta segunda-feira a decisão da Justiça, a ação, movida pelo grupo DIS, acusa tanto o jogador quanto seus pais de corrupção e fraude fiscal por conta da transferência do Santos para o Barcelona em 2013.

Enquanto a Justiça da Espanha analisava denúncia contra Neymar por corrupção e fraude fiscal, aceita nesta segunda-feira (7), o recurso do Ministério Público Federal de São Paulo, que acusa o jogador de falsidade ideológica e sonegação, foi finalmente enviado ao Tribunal Regional Federal para ser julgado em segunda instância.

O atleta, assim como seu pai, Neymar da Silva Santos, o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, e o atual, Josep Maria Bartomeu, foram denunciados em janeiro, mas a ação foi rejeitada. O MPF recorreu em fevereiro, mas só no final de outubro os trâmites se encerraram para que o caso possa ser apreciado no Tribunal.

A decisão do juiz espanhol abre caminho para que o jogador seja levado a júri e, segundo a agência "AP", os promotores têm agora 10 dias para formalizar o pedido de julgamento. Além do craque e seu estafe, o atual presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e seu antecessor Sandro Rosell também serão investigados, bem como o próprio clube catalão.

A quarta seção da Audiência Nacional, que solicitou ao juiz José de la Mata a reabertura o caso em setembro, entende que houve crimes de fraude e corrupção entre os envolvidos, o que forçou a reabertura do processo criminalmente. À época, a NN Consultoria, empresa do pai do jogador, se manifestou com um comunicado em que diz que todos continuam "tranquilos porque todos os contratos foram firmados com respeito aos preceitos legais, éticos e morais e com a ciência do Santos Futebol Clube e FC Barcelona".

O site Buzzfeed teve acesso ao despacho do juiz José de la Mata. No documento, o magistrado argumenta que há indícios de que Neymar e sua família tenham praticado corrupção privada ao negociar, em separado, com o Barcelona, em 2011, dois anos antes do fim do contrato com o Santos. O negócio teria sido com empresas do pai do jogador. Na Espanha, corrupção privada é punida com penas que variam de 6 meses a 4 anos de prisão. (GE)