08/11/2016 09:00:00 - Municípios



Estado pavimenta ruas com paralelepípedo em Boa Hora



clique para ampliar

SECRETARIA Janaina Marques visita obra de pavimentação em Boa Hora





A Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) realiza obra de pavimentação em paralelepípedo de cerca de 15.000 m² de vias públicas na zona urbana da cidade de Boa Hora, localizada a 146 quilômetros de Teresina, na região Norte do estado. Além da obra executada na zona urbana, o povoado Mato Seco, na zona rural desse município, também está recebendo pavimentação. Cerca de 1.500 pessoas residem na comunidade e serão beneficiadas com o calçamento. A secretária de Estado da Infraestrutura, Janaínna Marques, esteve no povoado Mato Seco acompanhando o andamento da obra. "Estou tendo a preocupação de andar pelo nosso estado para ver de perto a execução das obras realizadas pela Secretaria da Infraestrutura. Estamos realizando um trabalho intenso por todo o Piauí, realizando obras necessárias para o desenvolvimento do nosso estado. Aqui em Boa Hora, por exemplo, a população estava sofrendo com a falta de calçamento, pois em tempo seco, tinha o excesso de poeira, acarretando doenças respiratórias e em época de chuvas, que ameniza o calor, havia a problemática do lamaceiro, causando buracos na estrada, e consequentemente, acidentes. Estamos executando a obra de pavimentação em paralelepípedo tanto na zona urbana, quanto na zona rural, e me sinto honrada em poder trabalhar por este município", afirmou a gestora. No Povoado Mato Seco, já foram executados 5.000 m² de calçamento. O valor do contrato para a execução da obra foi de R$ 1.535.781,29. A previsão e que a obra seja finalizada em abril do próximo ano.