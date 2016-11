O Piauí possui atualmente 26 açudes sob jurisdição do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e neste período, a maioria está com sua capacidade reduzida, abaixo de 30%. A situação mais crítica é com o açude Cajazeiras, em Pio IX, região Sul do Estado, que está com 0% de percentual de água. A capacidade do reservatório é de 24 milhões e 702 mil metros cúbicos.

Em Fronteiras, a realidade do açude Barreiras também é crítica. Ele tem capacidade para 52 milhões e 800 mil metros cúbicos e está hoje só com 2,84% de sua capacidade. Nesta região, boa parte da população faz uso da água para se manter, mas devido à seca, está sendo abastecida com carros-pipas.

Quem passa por Campo Maior, região Norte do Estado, também vê um açude seco. No entanto, a situação lá não é tão séria como nos outros. Com capacidade para 600 mil metros cúbicos de água, o açude está com 41% de sua capacidade. Em Bocaina, os agricultores também não conseguem ter acesso à água do açude. A capacidade do reservatório é de 104 milhões de metros cúbicos. Porém, nesses mais de 30 anos, desde que a barragem foi feita, a água nunca esteve com um nível tão baixo, ocupando apenas 8% de toda a capacidade.

O chefe da equipe técnica do DNOCS, Inácio Mascarenhas, afirma que o órgão tem feito a recuperação desses reservatórios com serviços de rotina como, tapa-buracos e colocação de pedras. No entanto, a situação só deve se reverter com o início das chuvas. "Esse quadro deve mudar com o início das primeiras chuvas, que esperamos que seja agora em novembro", diz Inácio Mascarenhas.

O diretor do DNOCS, Antônio Djalma Bezerra, afirma que o órgão também tem investido em sistemas de abastecimento, pequenas adutoras e distribuído material como caixa d'água, bombas submersas e canos para adutoras a fim de beneficiar a população das regiões mais atingidas pelo problema.

Seca - Sem acesso à água e com perdas na lavoura, 118 municípios do Estado já decretaram situação de emergência, o que representa 52% das cidades, segundo dados da Defesa Civil. Entre as regiões mais atingidas pela seca estão São Raimundo Nonato, Fartura, região de Picos e Morro Cabeça no Tempo.

Em Bocaina, a situação também é a mesma. Localizada a 324 km de Teresina, Bocaina possui mais de seis mil habitantes e quase dois mil deles são filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Todos vêm enfrentando cinco anos de seca castigante.

"Temos intensificado a operação carro-pipa nesses municípios e a instalação de poços, mas dependemos da chuva para que situação melhore. Em janeiro do ano passado, choveu bem e conseguimos encher os reservatórios. Enquanto a chuva não chega, também estamos realizando a limpeza dos açudes", comenta Vitorino Tavares, diretor de Defesa Civil.