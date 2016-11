O conjunto dos 12 alimentos que compõem a cesta básica registrou aumento de 15,02% de janeiro a outubro, segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica divulgada ontem, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Hoje, de acordo com o Dieese, o preço da cesta básica em Teresina custa R$ 395,21, a 18ª mais cara do país.

Já em outubro capital ficou entre as 14 capitais que registraram queda no custo da cesta básica no mês de outubro, representando retração de - 1,77% em relação ao valor calculado em setembro.

Esta foi a quarta queda registrada nos preços da cesta básica nos dez primeiros meses do ano. Os valores dos meses anteriores foram: Janeiro (R$ 375,05, uma alta de 9,16%); Fevereiro (R$ 377,93 alta de 0,77%); Março (R$ 385,80 alta de 2,08%); Abril (R$378,21 queda de -1,97%); Maio (R$375 queda de - 0,68%); Junho (395,69 alta de 5,34%); Julho (R$ 400,27 alta de 1,16%); Agosto (R$399,73 queda de -013%); Setembro (R$ 402,34 alta de 0,65%) e Outubro(R$ 395,21 queda de -1,77%).

Na capital do Piauí, o trabalhador consome, em média, 98 horas e 48 minutos do seu tempo de trabalho para adquirir os produtos da cesta básica. O tempo médio nacional foi de 103 horas e 49 minutos, registrados no mês de outubro. Os itens de alimentação são responsáveis, ainda segundo o Dieese, por 48,82% do salário mínimo líquido.

Entre setembro e outubro, dos 12 itens alimentícios pesquisados, seis apresentaram queda de preço, cinco registraram aumento e somente o pão francês não variou. O maior gasto é com carne bovina, em que o teresinense gasta R$ 101,12 com quatro quilos e meio do alimento.

As retrações ocorreram no preço do leite integral (-7,14%), do feijão carioca (-6,84%)- dois grandes vilões nos últimos orçamentos- da banana (-4,45%), do tomate (-3,73%), da farinha de mandioca (-1,55%) e do café em pó (-0,34%).

Já as elevações foram identificadas no preço do açúcar (2,66%), arroz agulhinha (2,13%), carne bovina de primeira (1,77%), do óleo de soja (1,03%) e da manteiga (0,40%).

Em 2016, foi registrada nestes 10 meses uma variação de 15,02% do custo da cesta básica. No mês de setembro, essa alta acumulada chegou a 17,10%, quando a capital piauiense tinha a 15ª cesta básica mais cara e hoje tem a 18ª.

As outras capitais que registraram queda foram: Brasília (-5,44%), Palmas (-1,76%) e Salvador (-1,66%). Em Teresina, houve queda de - 0,34% no preço do café.

SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO- Em outubro, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 4.016,27, ou 4,56 vezes o mínimo de R$ 880,00. No mesmo período do ano passado, o salário mínimo necessário era de R$ 3.210,28, ou 4,07 vezes o mínimo de R$ 788 à época.

Em setembro, o mínimo necessário correspondeu a R$ 4.013,08, o que também foi equivalente a 4,56 vezes o piso vigente. Em 2015, esta quantia necessária para uma família de quatro pessoas era de R$ 3.240,27.

BRASIL- O custo da cesta básica está menor em 14 das 27 capitais brasileiras. Entre as cidades que tiveram quedas mais expressivas estão Brasília (-5,44%), Teresina (-1,77%), Palmas (-1,76%) e Salvador (-1,66%). Houve alta em 13 capitais, sendo Florianópolis (5,85%), Vitória (3,19%), Porto Velho (2,18%) e Maceió (2,12%) os destaques.

De acordo com a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a cesta mais cara foi a de Porto Alegre (R$ 478,07), seguida de Florianópolis (R$ 475,32) e São Paulo (R$ 469,55). Os menores valores médios foram observados em Natal (R$ 366,90) e Recife (R$ 373,66).,