08/11/2016 09:00:00 - Política



MPE investiga 2.500 indícios de irregularidades em contas



clique para ampliar

Divulgação Procurador regional eleitoral do Piauí, Israel Gonçalves: investigação de fraudes nas prestações de contas dos candidatos





O procurador regional eleitoral do Piauí, Israel Gonçalves, informou ontem que até agora, em levantamento parcial feito junto ao Sistema de Investigação de Contas Eleitorais (Siscontas), cerca de 2.500 indícios de irregularidades nas prestações de contas de candidatos já estão sendo investigados pelo Ministério Público Eleitoral referente a denúncias feitas em todo o estado. Ele disse ainda que a prioridade nesse momento é investigar os casos envolvendo os candidatos eleitos no pleito deste ano. "Ao todo, no estado, foram cerca de 2.500 inconsistências de várias tipologias. O Siscontas traz inconsistências de 13 tipologias, cada tipologia é um tipo de irregularidade", afirmou o procurador. "Boa parte agora dos colegas (promotores) está atuando nos processos de prestações de contas. É o que está demandando um grande esforço dos promotores, a análise dessas prestações de contas", enfatizou Israel Gonçalves sobre a prioridade do órgão nesse momento. Ele explicou que isso acontece porque a Justiça Eleitoral precisa finalizar a análise, investigação e julgamento das prestações de contas dos candidatos eleitos antes do dia 19 de dezembro, que é data final para diplomação dos candidatos segundo o calendário eleitoral. De acordo também com o procurador, o trabalho do Ministério Público é confrontar o que os candidatos apontam que gastaram, a origem das doações com a realidade da campanha que fizeram. "A nossa análise é confrontar se o que está na prestação de contas é corroborado com a realidade da campanha. Além de analisar os casos específicos dos Siscontas, àquelas inconsistências como o candidato que tem alguma doação de uma fonte provavelmente vedada. Ou se houve gastos antes de abrir uma conta bancária, por exemplo", disse. ,