Cerca de 36 mil pessoas que sofrem com a estiagem prolongada no sul do Piauí serão beneficiadas com ampliação da capacidade de abastecimento do Sistema Adutora do Garrincho, que atende São Raimundo Nonato e outros oito municípios da região. A execução da obra será da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), com investimento da ordem de R$ 12,5 milhões. O recurso foi liberado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.

"Num momento como o que estamos atravessando, de seca prolongada, garantir o suprimento de água para a população que vive em regiões atingidas se torna prioridade do Governo Federal. Daí a conclusão de obras de abastecimento paralisadas ou suspensas ser uma das prioridades do Plano Novo Chico, ao lado dos sistemas de saneamento básico", destaca a presidente da Codevasf, Kênia Marcelino.

Serão atendidos os municípios que compõem o chamado Território Serra da Capivara que são abastecidos pelo Sistema Adutora do Garrincho: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, São Lourenço do Piauí, Bonfim do Piauí, Várzea Branca, Anísio de Abreu, São Braz do Piauí, Dirceu Arcoverde e Jurema do Piauí.