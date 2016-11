O prédio onde funcionou o antigo Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), localizado no cruzamento das ruas Coelho Rodrigues e David Caldas, Centro de Teresina, continua fechado e sem utilidade. O Governo Federal, através da Superintendência do Patrimônio da União (SPU-Piauí), chegou a anunciar que no local funcionaria a Casa da Mulher Brasileira, mas o projeto não teve andamento. Enquanto isso, o ponto figura como mais um prédio abandonado na área central da capital.

Os comerciantes que trabalham nas redondezas afirmam que se o prédio fosse utilizado, traria maior movimento ao local, o que ajudaria o comércio da região. "Esse prédio está abandonado faz bastante tempo, reformaram algumas coisas, mas está parado. Se tivesse alguma utilidade, seria bem melhor para quem trabalha aqui perto", afirma Tomaz Silva, dono de uma banca de revista.

O vendedor de acessórios Raimundo da Silva acompanhou tudo o que já foi feito com o prédio e fica insatisfeito com o seu abandono. "Como um prédio tão grande como esse pode estar abandonado. Acho que isso trata-se mais de uma questão política, que econômica. Nós esperamos que algo seja feito para que possa trazer benefícios também para a gente", declara.

A ex-superintendente do Patrimônio da União, Ana Célia Coelho, falou a este jornal em maio deste ano que, ainda não havia nenhum projeto para uso do prédio, mas que o órgão estava buscando alternativas para o bom uso dele. "Reparamos a estrutura básica do prédio, reforçamos a questão da vigilância e estamos buscando alternativas para o local. Manter o espaço requer um custo muito alto e esta está sendo nossa maior dificuldade", ressaltou.

O prédio possui um valor cultural e histórico para a cidade muito grande. Por conta disso, a prioridade era usar o local para promoção da cultura do Estado. Se não houvesse nenhuma utilidade pública, Ana Célia afirmou que o espaço poderia ser vendido a iniciativa privada.

A reportagem do Diário do Povo entrou novamente em contato com a Superintendência do Patrimônio da União (SPU-PI) e o órgão ficou de responder dentro de uma semana as indagações sobre o que será feito com prédio e quando começarão as obras.

O Banco do Nordeste chegou a fazer uma reforma no prédio para recuperar suas instalações e fazer do local um centro cultural, mas a ideia foi abandonada tendo em vista os altos custos. Na época, o valor da obra estava orçado em R$ 6 milhões. O prédio do antigo INPS possui oito andares e está dividido em salas.