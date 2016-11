09/11/2016 09:00:00 - Cidade



Obras de duplicação das BRs estão paradas

Mesmo com operários trabalhando, as obras do elevado da Miguel Rosa estão atrasadas





O Governo do Estado anunciou em julho deste ano a retomada das obras de duplicação das BRs 343, que liga a capital ao litoral, e 316, com saída de Teresina ao Sul do estado. No entanto, as obras continuam paradas e sem operários nos locais. Quem passa pelos trechos, diariamente, só enxerga muita poeira e serviços inacabados. Antes do anúncio da retomada, o projeto também estava parado, pois teve que ser refeito para se adequar a algumas normas e depois ser encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). "Da forma que estava não tínhamos como executar, pois, existem muitos imóveis na região das BRs, difíceis de serem removidos. Então, readequamos o projeto, considerando a faixa de domínio desocupada, para não haver maiores prejuízos aos donos desses imóveis", comenta o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), José Dias. O projeto de duplicação deve oferecer maior mobilidade ao trânsito, com pistas duplas. Na BR-316 serão cerca de 8 km de via duplicada, a partir da Penitenciária Feminina, e na 343, são aproximadamente 9km. O projeto da primeira está orçado em R$ 67 milhões e deve ser entregue no final do próximo ano, visto que engloba também a construção de pistas laterais e viadutos, já da segunda está orçado em R$36 milhões e deve ser entregue em julho de 2017. O diretor de engenharia do DER, João Raposo, afirma que as obras da duplicação de fato foram retomadas e que o órgão vai mandar uma equipe ao local para saber por que os trabalhos estão parados. ELEVADO - Outra obra que deve oferecer maior mobilidade é a do Elevado da Miguel Rosa. No local, alguns trabalhadores dão continuidade às obras iniciadas ainda em 2013. Até o momento, João Raposo explica que já foram feitos toda a fundação da obra, levantadas algumas pilastras para só depois ser feito o viaduto. A obra do Elevado quando foi licitada, no ano de 2012, estava orçada no valor de R$28 milhões, mas esse valor já aumentou e, hoje, custa aproximadamente R$30 milhões, conforme José Dias. A obra é composta por duas fases, a primeira é do Elevado e a segunda da trincheira, que será a parte rebaixada da BR 343, no sentido Leste/Oeste. A obra deve ser entregue em julho de 2017. Enquanto isso, quem costuma passar pelo local diariamente reclama dos constantes congestionamentos. Os comerciantes que trabalham próximo à obra também reclamam do trânsito lento. "Eu moro aqui perto, no Saci, e chego a gastar 45 minutos de casa para cá por conta desse trânsito", diz Felipe da Silva.