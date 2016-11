Após quase dois dias de espera, Tite finalmente teve o grupo completo para preparar a seleção brasileira para o duelo contra a Argentina, que acontece amanhã (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. O técnico comandou o time, na tarde de ontem (8), com uma atividade tática no gramado do Mineirão, palco do clássico.

Como de costume, Tite não quis saber de mistério. Após um rápido aquecimento, o comandante da seleção separou a equipe e esboçou o time titular que pode iniciar a partida. A formação tinha Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Com a base mantida desde o início do trabalho, as novidades ficaram por conta dos retornos de Marcelo, que estava lesionado, e Neymar, suspenso na última partida, nos lugares de Filipe Luis e Willian. O "treino fantasma" - apenas titulares, sem reservas marcando - trabalhava a saída de bola da equipe e o posicionamento defensivo.

Com o time resolvido, nem mesmo o jogador que carregará a faixa de capitão no clássico de quinta será mistério. A comissão técnica definiu que Daniel Alves será o comandante do time em campo. Ele utilizará a braçadeira com os dizeres "Eterno Capitão" e camisa de número 4, em homenagem a Carlos Alberto Torres, o Capita do Tri, que faleceu no último dia 25.

As homenagens não param por aí. Enquanto a faixa de Daniel será branca, os outros dez jogadores em campo carregarão uma faixa preta no braço em sinal de luto pela morte do Capita.

Dentro do revezamento de capitães de Tite, Daniel Alves já havia carregado a faixa no duelo contra a Colômbia pelas Eliminatórias, em setembro, em Manaus. Além dele, Renato Augusto, Miranda e Filipe Luis já tinha ocupado o posto. (Fonte: UOL)