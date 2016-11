O PMDB do Piauí puxou o freio de mão na corrida para os braços do governador Wellington Dias, em troca de cargos. Líderes do partido no Estado receberam ontem ligações do presidente regional da sigla, deputado federal Marcelo Castro, com a recomendação: "Parem com isso!"

O presidente do PMDB era um dos mais interessados no acordo. Em troca, ele receberia o comando da Secretaria de Saúde, que tanto poderia ser ocupada por ele mesmo quanto por um afilhado. Mas o deputado federal Assis Carvalho (PT), dono da pasta, bateu o pé e despachou o PMDB para cantar em outra freguesia.

A presidente do PT piauiense, senadora Regina Sousa, também andou desautorizando publicamente a aliança, ao recordar o histórico de infidelidade do PMDB. Ontem, o líder do partido na Assembleia Legislativa, deputado João Mádison, anunciava que as conversações com o governador estavam suspensas por falta de respeito do PT.

Quem também andou jogando areia no ventilador foi o ex-senador João Vicente Claudino, que está com sua filiação ao PMDB marcada para fevereiro. Ao constatar que o partido estava aderindo ao governo já para formar uma chapa para 2018, ele refugou o acordo e anunciou que não entraria mais na sigla.

A posição de JVC repercutiu em Brasília. Ontem mesmo, ele recebeu telefonemas de lideranças de outros partidos com o convite para se filiar a uma delas. O PMDB nacional também tomou conhecimento de sua reação e incumbiu algumas lideranças de conversar com o ex-senador para acalmá-lo.

As conversações do PMDB com o governo do Piauí foram suspensas na ausência do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, principal interlocutor da sigla para a composição com o Karnak. O deputado passou o dia de ontem em Brasília, tratando a filiação do senador Elmano Férrer ao partido, já confirmada para até o final deste mês.

O PT do Piauí ganha, assim, esse primeiro round na queda de braço por cargos com o PMDB.