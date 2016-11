09/11/2016 09:00:00 - Polícia



Casal faz arrastão em sala de aula e leva celulares de alunos



Divulgação CASAL fez arrastão em uma sala de aula de um centro de ensino na avenida Campos Sales, Centro de Teresina





Um casal fez um arrastão na manhã desta terça-feira (8) em uma sala de aula do segundo andar de um centro de ensino localizado na avenida Campo Sales, Centro de Teresina. Durante a ação, a dupla rendeu a turma e levou celulares e pertences dos estudantes. Uma correria foi registrada não somente no prédio, mas entre comerciantes vizinhos. De acordo com João Wesley Silva, estudante do local, a mulher abriu a porta e chamou a professora, que interrompeu a aula para atendê-la e nesse momento foi abordada pelo homem. "Quando a professora chegou à porta, o homem a abordou e apontou a arma para a sua cabeça e a fez de refém. Enquanto isso, ele mandou todo mundo botar os pertences e celulares em cima da mesa e ficar no fundo da sala. A mulher passou com uma mochila recolhendo os pertences dos alunos e o homem o tempo todo ameaçando que ia matar a professora", contou o aluno. A dupla recolheu o material e saiu da sala. Nesse momento, segundo o aluno, a professora trancou a sala e pediu para os alunos se acalmarem. "Ficamos trancados por alguns minutos e quando saímos já não tinha mais sinal deles no local, mas já gerou tumulto e todos os alunos estavam assustados e amedrontados com a situação", contou. Durante a ação, a Polícia Militar foi acionada e revistou o local, pois ainda existia a suspeita que a dupla estava pelos corredores da instituição. "Fomos informados que as duas pessoas entraram no prédio e fizeram um arrastão no local e com isso nos deslocamos para cá e uma equipe entrou para fazer a vistoria do lugar, mas a dupla já tinha fugido e não foi encontrada aqui. Eles levaram celulares e pertences, mas ainda não sabemos a quantidade", explicou o subtenente Paulo Roberto, da Polícia Militar. Com a chegada da polícia ao local, o trânsito chegou a ser interrompido nas proximidades da instituição. A polícia ainda não sabe se o casal usou algum veículo para fugir e até a publicação da reportagem ninguém havia sido preso.