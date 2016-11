09/11/2016 09:00:00 - Economia



Governo quer quitar até R$ 20 bilhões em restos a pagar

clique para ampliar

MINISTRO Henrique Meirelles afirmou que a maior parte deve ser utilizada no pagamento dos chamados "restos a pagar"





O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem (8) que a maior parte da arrecadação do governo com o processo de regularização de bens mantidos por brasileiros no exterior, a chamada repatriação, deve ser utilizada no pagamento dos chamados "restos a pagar" - obras públicas já contratadas e que precisam de recursos para ser finalizadas. Segundo ele, dos R$ 46,8 bilhões arrecadados com a repatriação de recursos, sobrarão para o governo federal R$ 35,25 bilhões, pois os estados e municípios têm direito a uma parcela dos valores. Desses R$ 35,25 bilhões do governo, por sua vez, ele lembrou que R$ 6 bilhões já foram considerados nas estimativas para o orçamento deste ano. Assim, restam, em termos líquidos, R$ 29,2 bilhões para a União. "Esperamos que tenhamos um valor a aplicar de restos a pagar entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões", afirmou o ministro da Fazenda, após participação em seminário sobre infraestrutura e desenvolvimento em Brasília. Meirelles acrescentou que também poderá ser reservada uma parte dos recursos para compensar o déficit fiscal das empresas estatais federais, estimado em cerca de R$ 2,8 bilhões para este ano. "As prioridades são a redução de restos a pagar, não considerados na definição da meta, e a compensação, até o final do ano, de eventuais frustrações de receitas, reestimativas de despesas obrigatórias, como a Previdência, e questões de ordem estatística", explicou o ministro da Fazenda. De acordo com ele, o governo também poderá optar, embora não seja mais obrigado em termos legais, a fazer uma "compensação parcial ou total" de frustração da meta de resultado primário dos estados, que foi fixada em R$ 6,5 bilhões de superávit para este ano. "É possivel que os estados não consigam cumprir essa meta. Dados indicam que pode ser algo em torno de R$ 2 bilhões e 3 bilhões o superávit dos estados [em 2016]", afirmou ele. Com os recursos da regularização de ativos no exterior, disse o ministro da Fazenda, o governo vai "garantir o cumprimento" da meta de déficit primário de até R$ 170,5 bilhões para suas contas neste ano. "Caso resolvamos compensar o primário dos estados, no limite, se fosse levar a até uma compensação do total, iríamos garantir um resultado [déficit] do setor público de R$ 163 bilhões", acrescentou Meirelles. Para todo este ano, a meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é de um déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem contar juros da dívida pública) de até R$ 163,94 bilhões para todo setor público consolidado - englobando União, estados, municípios e empresas estatais. Esse número considera um superávit, ou seja, resultado positivo, de R$ 6,55 bilhões dos estados e municípios e um déficit de R$ 170,5 bilhões para o governo federal.