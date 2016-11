Um aposentado de 53 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na segunda-feira (7) suspeito de estuprar um garoto de 9 anos na cidade de Monsenhor Gil, a 56 km de Teresina. De acordo com o coordenador de Polícia Civil da cidade, o agente Manoel Sales, o homem confessou a violência sexual e o garoto afirmou que foi amarrado pelo suspeito.

Segundo a Polícia Civil, a criança teria entrado no quintal da residência do homem para pegar mangas quando foi atraído. Mais de 100 DVDs de filmes pornôs e brinquedos foram apreendidos na casa do suspeito.

Sales informou ainda que o estupro ocorreu no sábado (5), mas somente na segunda-feira a família da criança procurou a Polícia para denunciar porque o menino passou a ser ameaçado pelo suspeito.

"A criança chegou em casa chorando e contou o que havia acontecido, mas estava com medo. A mãe relatou que ficou sem saber o que fazer e pensou em avisar ao Conselho Tutelar, mas disse que não achou ninguém. A família disse que durante o fim de semana a criança vinha sendo coagida", informou o agente.

Ainda conforme a Polícia, o aposentado mora a cerca de 100 metros da casa da vítima e já conhecia o garoto. Ele é conhecido na cidade por fazer conserto de móveis e eletrodomésticos. Ao ser preso, ele confessou aos policiais que teria tocado nas partes íntimas do garoto e revelou ainda que não chegou a haver penetração. A criança teve as mãos amarradas como parte de uma fantasia sexual do suspeito.

"Tudo que aconteceu, diante do relato da vítima, o relato do próprio suspeito, já fica configurado o estupro de vulnerável. A criança já o conhecia e entrou na casa e pediu para pegar mangas quando foi atraído. Encontramos carrinhos na casa, brinquedos e material pornográfico", disse o agente.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) e está à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar acompanha o caso e a criança foi submetida a exames no Instituto Médico Legal (IML) de Teresina.

OUTROS CASOS- Na cidade de Ilha Grande, litoral do Piauí, um menino de apenas 2 anos de idade morreu após ser vítima de estupro. O caso só foi descoberto no dia 21 de outubro, depois que a criança deu entrada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. Os médicos desconfiaram e após exames, foi confirmada a violência sexual, ao ser identificada uma laceração no ânus do menino. Os exames realizados apontaram que parte do ânus estava necrosado, que o menino sofreu infecção generalizada.

Para a Polícia, o principal suspeito seria o próprio pai do menino, que chegou a fazer exames de DNA, mas os resultados ainda são aguardados. Ninguém foi preso até o momento.

Outro caso de estupro infantil que chocou o estado foi registrado na cidade de Pedro II, quando uma bebê de 1 ano e 3 meses foi violentada e chegou a passar por cirurgia para reconstrução da vagina. O suspeito do crime, um adolescente, foi apreendido e confessou o estupro. (Com informações do G1 Piauí)