A coordenadora de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Raquel Ferro, informou ontem ao Diário do Povo que todos os candidatos eleitos no estado, entre vereadores e prefeitos, já entregaram as suas prestações de contas referentes aos gastos de campanha. Ela afirmou ainda que até o presente momento a maioria das inconsistências encontradas nas prestações se refere à falta de extrato bancário e ausência de procuração de advogado, documentos obrigatórios.

Os mais de 2 mil candidatos eleitos no estado tinham que encaminhar suas prestações de contas à Justiça Eleitoral até o dia 1º de novembro. Raquel Ferro frisou, porém, que as prestações estão ainda em processo de análise. "Olha, na verdade, ainda está sendo processada a análise. Se forem observadas inconsistências, eles (os candidatos) serão diligenciados para tentar justificar. Mas as inconsistências iniciais que eles apresentaram foram a falta de extrato bancário que a gente já notificou e a falta de procuração de advogado que precisa. Aí, eles trouxeram os extratos, quem estava incompleto trouxe e nós estamos analisando essa parte", esclareceu a coordenadora.

Ela adiantou ainda que a prioridade é analisar as prestações dos eleitos e dos suplentes e deixar para depois as dos outros candidatos, isso por causa do prazo para diplomação que, de acordo com ela o TRE-PI quer que seja no máximo dia 16 de dezembro, três dias antes do prazo final estipulado pelo calendário eleitoral. "O primordial é analisar (as prestações de contas) dos eleitos, que vão ser diplomados, os não eleitos fica para depois. A prioridade de análise agora são os eleitos e suplentes que o Tribunal vai diplomar até o 3º suplente. Então, seria até o 3º suplente que nós vamos analisar inicialmente", afirmou Raquel Ferro.

Ela acrescentou que até a manhã de ontem não havia sido feita nenhuma diligência envolvendo os candidatos eleitos de Teresina e do município de Nazária, distante 30 quilômetros da capital, por causa de indícios de irregularidades nas prestações dos eleitos, mas isso deve ocorrer nos próximos dias. O foco, segundo a coordenadora do TRE-PI, é análise das prestações. "Cada cartório eleitoral está analisando as prestações correspondentes ao seu município. Aqui, tem a 2ª Zona que analisa Teresina e tem a (zona) 97 que analisa Nazária", finalizou.